اطلقت ولا لسه.. هنادي مهنا تفجر مفاجأة عن حياتها وسر تأخر الحمل

تصدرت الفنانة هنادي مهنا مؤشرات البحث، خلال الساعات الماضية، بعد انتشار شائعات كثيرة عليها، وخرجت هنادي مهنا، وردت على الأشياء الخاصة بها، منها سر الذهاب لـ الطبيب من أجل فقدان الوزن، وسر عدم الإنجاب بعد عامين زواج، و حقيقة الانفصال عن الفنان أحمد خالد صالح.

وأكدت الفنانة هنادي مهنا، أن اكتسابها للوزن كان لفترة مؤقتة، ولم يكن ضمن ملامح شخصيتها في السابق، وأنها جربت حاجات كتيرة جداً، ومخستش، فرحت لدكتور، وأيا ما كان ما فعلته عند الدكتور عشان أخس، لكن الموضوع في النهاية مكنش إستسهال، وقبل الخطوة دي عملت كل حاجة، دايت ورياضة ولكن إضطريت في النهاية لتدخل الطبيب، ومش شرط يكون جراحة في أساليب كثيرة جداً للتخسيس.

وكشفت الفنانة هنادي مهنا، سر رشاقتها وخسارتها لوزنها، قائلة : " كلنا بنروح في فترات إكتئاب أو ضغط، وزنه بيزيد مش بيعرف ياخد باله من نفسه أو بتخليه ياكل كتير، وأنا عايشة في أسبانيا وقت الجامعة كنت بتحرك كتير أوي، ومكنش فيه حد بيطبخ فكنت رشيقة ".

وأوضحت أنها تشعر بالغيرة على زوجها مثل أى امرأة، معلقة : "أكيد زي بغير عليه بس مش بتخانق وهو بيغير عليا في حدود الطبيعي، ‏وأحمد خالد صالح مش بيقولي ستو أنا رغم إن الناس كلها بتقولي كده‏".

وكشفت أنها أحيانا تقوم بفتح موبايل زوجها لكن ليس لشيء سوى لأخذ صور بعينها، وتحدثت خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدي، عن وجود خطوط حمراء في الأدوار التي تقدمها قالت : "عندي خطوط حمراء زي أي حد، بس مش براعي في الآخر أني بشتغل في مجتمع مصري وبتخيل شعورهم وهما بيشوفوا اي فنان في التلفزيون المفروض هو قدوة وفيه ناس ممكن تقلد فأتمنى دائماً أكون قدوة للأسر تجاه أبنائهم ومش عاوزة أعمل حاجة تضايقهم أو تكون مختلفة عن مجتمعهم ".

سخرت الفنانة هنادي مهنا، من شائعات انفصالها عن زوجها أحمد خالد صالح، قائلة “ الموضوع مضحك وبيضحكني أوي، وقلت كويس أنهم مشغولين في الكلام وده، ومتخيلين أن بينا خلافات أحسن مايحسدونا “ مؤكدة ” شائعات”.

سر تأجيل الحمل رغم الزواج منذ عامين

وقد كشفت الفنانة هنادي مهنا، سر عدم الإنجاب، رغم الزواج منذ عامين، وقالت " بصراحة احنا مأجلين الخلفة شوية لأن أنا أصلا بيبي ولسه صغيرة، وإزاي أكون بيبي و أخلف بيبي.. ما ينفعش بيبي يشيل بيبي".

ولفتت إلى أن الموضوع مؤجل لبعض الوقت، ودخلت فى حالة ضحك على الهواء، بسبب السؤال المحرج، التى وضعت فيه من قبل الإعلامية لميس الحديدي.

وأكدت الفنانة هنادي مهنا، تفاصيل الوصية التي اوصتها لها والدتها قبل الزواج من الفنان أحمد خالد صالح، وقالت هنادي مهنا، إن :"امي وصتني اكوي ملابس زوجي، واهتم بكل تفاصيله، واطبخ لزوجي وجبات واطعمة يحبها".

وقالت الفنانة هنادي مهنا ، إن ضغط المجتمع عبر السوشيال ميديا، وبالاخص الانستجرام لوضع معايير ضاغطة على الفتيات من ناحية الشكل أمر سيء للغاية، و :إنستجرام بالذات 99% كل الصور الي فيه مش حقيقية كله فوتوشوب وفلتر، ورغم ذلك انا بالنسبة لي مش مهم الشكل ولا الرشاقة ولا غيره أهم شيء يبقى الانسان مبسوط من جواه وهوا بيبص لنفسه في المراية مش مهم رأي حد تاني.



ونفت الفنانة هنادي مهنا، أن يكون الجمال عامل وعنصراً مهماً لبوابة النجومية في المجال الفني، قائلة : " مالوش علاقة بالجمال لكن بالشطارة والخبرة والروح ، والاساس في الجمال أن يكون ذلك من الداخل قبل أن يكون في الظاهر والمهم يكون جميل من جواه والي جوه هو الي بيوصل للناس".

وأضافت هنادي مهنا، أن : "لما جيت مصر كان فيه دلع كتير أوي، رمحشي وحمام ومسقعة، ودي حاجات ماينفعش تتساب وماتتكلش".

وأكملت هنادي مهنا، أن : " كنت بدرس في أسبانيا في مجال هندسة الصوت في مجال الموسيقى، لاني كنت بحب المزيكا أوي، وكان حلمي أني أغني قبل التمثيل وإكتسبت ده من الجينات من أبويا".

واصلت مهنا، أن :"لما جيت مصر إشتغلت مدرسة ، ودرست كذا حاجة وكنت فاتحة شركة مع بابا، وأنا بحب أشتغل من صغري، ومش بحب أقعد في البيت، ومش بعرف أقعد في البيت ".