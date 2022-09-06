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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

يقترب من الزمالك.. بسام الصرارفي يفسخ تعاقده رسميا مع زولت البلجيكي.. خاص

بسام الصرارفي
بسام الصرارفي

أكد مصدر مقرب من بسام الصرارفي، لاعب فريق زولت فاريجيم البلجيكي، أن اللاعب التونسي فسخ تعاقده رسميا مع ناديه.

وقال المصدر لـ “صدى البلد”، أن بسام الصرارفي فسخ تعاقده مع زولت البلجيكي اليوم ، وسوف يتم الإعلان رسميا، خلال الساعات المقبلة.

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وأضاف المصدر، أن بسام الصرارفي، ينتظر عرضا رسميا من نادي الزمالك، لحسم انتقاله إلى القلعة البيضاء رسميا، في ظل وجود محادثات “عبر وسطاء” بين الطرفين.

وكان والد بسام الصرارفي، أكد “مؤخرا” لـ “صدى البلد”، أن رغبة اللاعب الأولى، هي ارتداء قميص نادي الزمالك، رغم اهتمام أندية آخرى من الدوري المصري، بالتعاقد معه.

ويلعب بسام الصرارفي في مركز الجناح الأيمن وخط الوسط، وهو لاعب دولي، حيث شارك في 15 لقاء مع منتخب تونس الأول.

مسيرة بسام الصرارفي:

بدأ بسام الصرارفي مسيرته الكروية باللعب في صفوف الملعب التونسي، ثم انضم إلى الأفريقي التونسي عام 2014، ليخوض بعدها تجربة احترافية في الدوري الفرنسي موسم 2017 عبر بوابة نيس، بينما كان زولت فاريجيم البلجيكي آخر محطاته، حيث ارتدى قميصه في 2020.

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