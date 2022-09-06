ببطن مكشوف.. زوجة عماد متعب تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت يارا نعوم زوجة نجم منتخب مصر السابق عماد متعب، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بفيديو جديد لها.

ظهرت زوجة يارا نعوم في الفيديو بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات كما كشف عن بطنها ونسقت معه بنطلون أبيض بسيط.

أكملت زوجة عماد متعب إطلالتها بحزام عريض حول منطقة الخصر اتسم باللون البيج الفاتح، تزينت بمجموعة من المجوهرات الراقية التي زادت من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة عماد متعب على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.