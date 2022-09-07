تعرف علي سبب انخفاض مبيعات هيونداي أيونيك .. تفاصيل

باعت شركة هيونداي أمريكا في شهر أغسطس 64.335 سيارة بزيادة 14% عن العام الماضي، لكن المبيعات الإجمالية لهذا العام لا تزال منخفضة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، كما قالت الشركة أن سيارة أيونيك 5 الكهربائية تم بيع 1.515 نسخة منها الشهر الماضي، وهو أقل بشكل ملحوظ من المتوسط .

هيونداي أيونيك 5

ومثلت مبيعات هيونداي أيونيك 5 في أغسطس الماضي حوالي 2.4% من إجمالي مبيعات هيونداي وسبب الانخفاض هو نقص الإمدادات التي تؤثر على الإنتاج، وحتى الآن تجاوزت مبيعات السيارة في أمريكا 17 ألف سيارة أي حوالي 3.7% من المبيعات الإجمالية، ولا يزال الطراز الكوري الجنوبي على المسار الصحيح ليتجاوز 25 ألف سيارة يتم بيعها في أمريكا.

هيونداي أيونيك 5

ولا تتضمن الإحصائيات الرسمية نتائج مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية الأخرى من هيونداي، حيث يتم احتسابها مع الطرازات التقليدية، ولكن الملاحظ أن سيارة هيونداي نيكسو الهيدروجينية ايضا انخفضت مبيعاتها بنسبة 58% في هذا الشهر.

هيونداي أيونيك 5

الجدير بالذكر أن هيونداي أيونيك 5 هي أول سيارة تستند إلى منصة E-GMP التابعة لمجموعة هيونداي موتور، والمستخدمة أيضاً في كيا EV6 وجينيسيس GV60، وفي العام المقبل ستنضم إليها هيونداي أيونيك 6، والتي سجلت مؤخرا رقم قياسي مذهل بطلب 37,446 سيارة بطلب مسبق في اليوم الأول بكوريا الجنوبية.

هيونداي أيونيك 5

علاوة علي ذألك يبدو أن دفع هيونداي للسيارات الكهربائية مفيد للشركة، وتحتل مجموعة هيونداي موتور ككل المرتبة الثانية في سوق السيارات الكهربائية في أمريكا بعد الأشهر الستة الأولى مقارنة بشركة فورد.