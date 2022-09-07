عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف علي سبب انخفاض مبيعات هيونداي أيونيك .. تفاصيل

هيونداي أيونيك 5
هيونداي أيونيك 5

باعت شركة هيونداي أمريكا في شهر أغسطس  64.335 سيارة بزيادة 14% عن العام الماضي، لكن المبيعات الإجمالية لهذا العام لا تزال منخفضة بنسبة 12% مقارنة بالعام الماضي، كما قالت الشركة أن سيارة أيونيك 5 الكهربائية تم بيع 1.515 نسخة منها الشهر الماضي، وهو أقل بشكل ملحوظ من المتوسط .

هيونداي أيونيك 5

ومثلت مبيعات هيونداي أيونيك 5 في أغسطس الماضي حوالي 2.4% من إجمالي مبيعات هيونداي وسبب الانخفاض هو نقص الإمدادات التي تؤثر على الإنتاج، وحتى الآن تجاوزت مبيعات السيارة في أمريكا 17 ألف سيارة أي حوالي 3.7% من المبيعات الإجمالية، ولا يزال الطراز الكوري الجنوبي على المسار الصحيح ليتجاوز 25 ألف سيارة يتم بيعها في أمريكا.

هيونداي أيونيك 5

للشباب.. سعر ومواصفات هيونداي النترا موديل 2019.. صور

سعر هيونداي النترا AD موديل 2019 .. صور

ولا تتضمن الإحصائيات الرسمية نتائج مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية الأخرى من هيونداي، حيث يتم احتسابها مع الطرازات التقليدية، ولكن الملاحظ أن سيارة هيونداي نيكسو الهيدروجينية ايضا انخفضت مبيعاتها بنسبة 58% في هذا الشهر.

هيونداي أيونيك 5

الجدير بالذكر أن هيونداي أيونيك 5 هي أول سيارة تستند إلى منصة E-GMP التابعة لمجموعة هيونداي موتور، والمستخدمة أيضاً في كيا EV6 وجينيسيس GV60، وفي العام المقبل ستنضم إليها هيونداي أيونيك 6، والتي سجلت مؤخرا رقم قياسي مذهل بطلب 37,446 سيارة بطلب مسبق في اليوم الأول بكوريا الجنوبية.

هيونداي أيونيك 5

علاوة علي ذألك يبدو أن دفع هيونداي للسيارات الكهربائية مفيد للشركة، وتحتل مجموعة هيونداي موتور ككل المرتبة الثانية في سوق السيارات الكهربائية في أمريكا بعد الأشهر الستة الأولى مقارنة بشركة فورد.

هيونداي أيونيك 5 الكهربائية المتوسط فورد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

موضوعات متعلقة

شبابية .. تعرف علي مواصفات وسعر تويوتا كورولا 2021

للنساء ..نيسان تيدا موديل 2011 بمواصفات رائعة.. اعرف السعر

لعشاق التميز..5 سيارات نيسان تبدأ أسعارها من 218 الف جنيها موديل 2022..صور

فولكس فاجن الشرق الأوسط تحقق أعلى مبيعات منذ 6 سنوات..تفاصيل

كيا ستينجر الكهربائية موديل 2025 بقوة 577 حصان..تفاصيل وصور

سونو الناشئة تعلن عن 20 ألف حجز لسيارة الطاقة الشمسية..تفاصيل

شاحنات رام 2023 تأتي بمجموعة أدوات رقمية جديدة..تفاصيل وصور

مناسبين للشباب..5 سيارات مستعملة أسعارها لا تزيد عن 150 الف جنيها..صور

ترشيحاتنا

سقوط أمطار على الإسكندرية.. حالة الطقس بمحافظات مصر الأربعاء 7 سبتمبر 2022

مفيش خطر.. طه إسماعيل يضع روشتة إنقاذ الأهلي

بعد شائعات تدهور صحته.. بوتين يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة |شاهد

سقطوا من فوق الدائري.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع

قبلة لفتاتين شواذ.. السعودية تحذر «نتفلكس» بسبب محتوى الأطفال

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ