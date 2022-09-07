ممدوح المصري: الأنانية والندية والغضب تدمر أي حياة زوجية وأسرية.. فيديو

أكد ممدوح المصري، منسق فني ببرنامج مودة، ببرنامج التضامن الإجتماعي، أن الأنانية والندية والغضب تدمر أي حياة زوجية وأسرية، مشيرا إلى أنه لا بد من إتباع أسلوب الحكمة والهدوء لحل المشاكل.

وقال ممدوح المصري، خلال لقاء له لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، أن "بعض الأشخاص ماعندهمش أهداف واضحة من الزواج.

وتابع منسق فني ببرنامج مودة، ببرنامج التضامن الإجتماعي أنه لا ميوجد سن مناسب للزواج قد ما في شخص مناسب للزواج.

إنجاح الزواج أمر صعب

وأشار ممدوح المصري إلى أن إنجاح الزواج أمر صعب ولا بد من الحفاظ عليه بالقدرة على التخطيط والاحتواء.