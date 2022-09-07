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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

الخميس.. أعمال 50 فنانا في ملتقى كانفاس بالأوبرا

صدى البلد

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرضاً لملتقى كانفاس الدولى للفنون التشكيلية فى دورته الخامسة تنظمه الفنانة رانيا السعيد وذلك فى السادسة والنصف مساء الخميس ٨ سبتمبر بقاعة زياد بكير.
 

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تفاصيل الملتقى

ويضم الملتقى الذي تنظمه أكاديمية ذات الدولية أعمال حوالي ٥٠ فنان من مصر والدول العربية يعرضون لوحات منوعة مابين التصوير الزيتى ، الرسم بالفحم والرصاص ، الطباعة ، التصوير الفوتوغرافي و الخط العربي ويشارك فى الملتقى نخبة من الفنانين التشكليين وأساتذة الجامعات المصرية ويستمر المعرض حتى الثلاثاء ١٣ سبتمبر.

دار الاوبرا المصرية ملتقى كانفاس الدولى قاعة زياد بكير الأوبرا المصرية الدكتور مجدى صابر

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