قتلى وجرحى.. الكويت تستنكر حادث الطعن في مقاطعة ساسكا تشوان بكندا

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن استنكار دولة الكويت لحادث الطعن الذي حدث في مقاطعة ساسكا تشوان في كندا والذي راح ضحيته عدد من القتلى والجرحى.

وأكدت الخارجية الكويتية في بيان لها أمس الثلاثاء تضامن دولة الكويت مع كندا وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة شعبها.‏

وتقدمت الخارجية الكويتية بتعازي ومواساة لحكومة وشعب كندا وإلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.