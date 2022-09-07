أخبار الفن: وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد.. وعد إبليس وأعمل إيه.. تعرف على قائمة مسلسلات شهر سبتمبر

نشر قسم الفن مجموعة من الأخبار المحلية والعالمية على مدار الساعات الماضية ، نستعرض أبرزها من خلال السطور التالية..

تجاهلت ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي أزمتها مع الداعية مظهر شاهين بعد هجوم وتراشق حاد بالألفاظ بين الثنائى، ونشرت مقطع فيديو عبر خاصية ستورى بحسابها على انستجرام.

وظهرت ندى الكامل من خلال الفيديو تغنى وترقص على أنغام أغنية “الحلق” للمطرب سعد لمجرد .

وحذف المطرب عمر كمال صورة كان نشرها عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام من الساحل الشمالي وهو جالس أمام البحر من عطلتله الصيفية وكتب على الصورة "taking by my love"، وذلك بعد بلوك الفنانة ندى الكامل في تصرف مفاجئ.

وقامت معجبة بالرد على المنشور:" my love سلم على ندى الكامل ورد عليها عمر قائلا:" بتسلم عليكي" قبل حذفه.

تشهد عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية عرض مجموعة من الأعمال الدرامية التى ينتظرها الجمهور ونستعرض فى السطور التالية أبرز الأعمال المنتظر طرحها ..

طير بينا يا قلبى

طرح المنتج " أحمد عبدالعاطي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك " لشركة " آرت ميكرز " الافيشات الرسميه لمسلسل " طير بينا يا قلبي".

يأتي ذلك تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة ، حيث من المقرر أن تعرض أولى حلقات العمل " طير بينا يا قلبي قريباً علي شبكة قنوات ‏«ON ».

"طير بينا يا قلبي " من بطولة ريم مصطفي، بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير ، نور محمود ، ليلي حسين ، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ، وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي.

يحل اليوم الأربعاء الموافق ٧ سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة عايدة كامل والتى تعد واحدة من أهم نجمات السينما حيث قدمت أعمالًا مازالت خالدة في الأذهان، ورحلت تاركة خلفها تاريخا فنيا عظيما.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة الفنانة عايدة كامل ..

ولدت الفنانة عايدة كامل في 22 سبتمبر لعام 1931 بالقاهرة وخلال المرحلة المدرسية ظهرت موهبتها التمثيلية في المسرح المدرسي ثم التحقت بالجامعة وحصلت على درجة البكالوريوس في الإذاعة.

اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير “بابا شارو” واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية أبرزها “حارة ستي، حبيبي خد بإيدي، المماليك، الدجال، البحث عن سمندل”.