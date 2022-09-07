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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

وعد إبليس وأعمل إيه .. تعرف على قائمة مسلسلات شهر سبتمبر

صدى البلد

تشهد عدد من القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية عرض مجموعة من الأعمال الدرامية التى ينتظرها الجمهور ونستعرض فى السطور التالية أبرز الأعمال المنتظر طرحها .. 

طير بينا يا قلبى 

طرح المنتج " أحمد عبدالعاطي"  عبر مواقع التواصل الاجتماعي الشهير الفيس بوك " لشركة " آرت ميكرز " الافيشات الرسميه لمسلسل " طير بينا يا قلبي".

يأتي ذلك تمهيدًا لعرضها خلال الفترة المقبلة ، حيث من المقرر أن تعرض أولى حلقات العمل " طير بينا يا قلبي قريباً علي شبكة قنوات  ‏«ON ».

"طير بينا يا قلبي " من بطولة ريم مصطفي، بسمه، دنيا ماهر، حازم سمير ، نور محمود ، ليلي حسين ، ابرام سمير، عمرو عبدالعزيز، هالة فاخر، محسن محي الدين، أحمد صيام، إسماعيل فرغلي، ماجدة منير، الطفلة ريما مصطفي ، الطفل سليم مصطفى، وسما إبراهيم، ومن تأليف باسم علي الخطيب - إسلام شتا - أحمد رجب حسن ، وإخراج عصام نصار و إنتاج شركة " آرت ميكرز " للمنتج " أحمد عبدالعاطي.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول الأسرة ومنظومة التعليم.

‏‎أعمل إيه

يعرض مسلسل "أعمل إيه" للفنان خالد الصاوي خلال الايام المقبلة  على شاشة قناة DMC.

وبدأت شبكة قنوات DMC عرض البرومو الترويجي للمسلسل الجديد على شاشته خلال الأيام الماضية تمهيدا لعرض العمل الجديد على شاشتها.

ويقدم الفنان القدير خالد الصاوي دورا مختلفا في مسلسله الجديد أعمل إيه من خلال شخصية مهندس صوت يعمل في التليفزيون في إحدى القنوات متزوج من مديرة مدرسة تقدم دورها الفنانة صابرين ولديهما 4 بنات ويتناول المسلسل الكثير من القضايا الاجتماعية والإنسانية بشكل كوميدي من خلال قضايا مختلفة تتناولها الفتيات وعلاقتهم بالأسرة والمجتمع الخارجي من شباب وكبار وكيف تتعامل الأسرة مع تلك المتغيرات.

المسلسل بطولة خالد الصاوي ،صابرين ،نهال عنبر،هناء الشوربجي ، ندى بسيوني، صبري عبد المنعم ،دنيا المصري

 نور إيهاب ،محمد مهران ،طارق عبدالعزيز ،سامية الطرابلسي ومن تأليف: محمد الحناوي واخراج أحمد عبدالحميد ومن  شركة سينرجي

وعد أبليس 

كشفت منصة شاهد  vip عن موعد طرح  أولي حلقات  مسلسل وعد إبليس من بطولة الفنان عمرو يوسف ، والذى تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة . 

حيث من المقرر بدء طرح الحلقتين الاولي من العمل يوم 16 سبتمبر ، على ان يتم عرض الحلقات بعد ذلك بشكل أسبوعي . 

وكانت طرحت منصة شاهد vip برومو مسلسل “وعد إبليس” من بطولة عمرو يوسف، والذي من المقرر طرحه على المنصة خلال الفترة القادمة. 

وظهر برومو مسلسل وعد إبليس بشكل مختلف عن المألوف، حيث تحدث مخرج العمل أمريكي الجنسية عن كواليس العمل، بالإضافة إلى الأبطال مثل عمرو يوسف وعائشة بن أحمد وفتحي عبد الوهاب، كاشفين عن صعوبات تصوير المسلسل، والتقنيات الحديثة التي تم تصويره بها. 

مسلسل "وعد إبليس" يتكون من 6 حلقات ومن إخراج البريطاني كولين تيج.

ويقوم ببطولة مسلسل وعد إبليس كل من : عمرو يوسف، وعائشة بن أحمد، وأحمد مجدي، ومها أبو عوف، ومحمد يسري، ومريم الخشت وغيرهم.

مسلسل طير بينا يا قلبى طير بينا يا قلبي مسلسل وعد إبليس وعد إبليس مسلسل أعمل إيه

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