أبرز المحطات فى حياة عايدة كامل فى ذكرى رحيلها

يحل اليوم الأربعاء الموافق ٧ سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة عايدة كامل والتى تعد واحدة من أهم نجمات السينما حيث قدمت أعمالًا مازالت خالدة في الأذهان، ورحلت تاركة خلفها تاريخا فنيا عظيما.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة الفنانة عايدة كامل ..

ولدت الفنانة عايدة كامل في 22 سبتمبر لعام 1931 بالقاهرة وخلال المرحلة المدرسية ظهرت موهبتها التمثيلية في المسرح المدرسي ثم التحقت بالجامعة وحصلت على درجة البكالوريوس في الإذاعة.

اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير “بابا شارو” واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية أبرزها “حارة ستي، حبيبي خد بإيدي، المماليك، الدجال، البحث عن سمندل”.

ثم انتقلت الفنانة عايدة كامل للتمثيل مطلع الخمسينات وكان البداية عام 1947 في فيلم “قبلني يا أبي” مع محمد فوزي.

قدمت الفنانة عايدة كامل ما يقرب من 130 عملًا فنيًا بين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة خلال مسيرة مدتها 60 عاما.

ومن أبرز أفلامها السينمائية “ست الحسن، ورد الغرام، لحن الخلود، بنت الهوى، رقصة الوادع، حدث ذات ليلة، موعد مع المجهول، اسماعيل ياسين فى الطيران، الانثى والذئاب، اسكندرية ليه، سيدة القطار، الوسادة الخالية”… وغيرهم.

كما شاركت الفنانة عايدة كامل في العديد من المسلسلات الأذاعية منها “عائلة مرزوق أفندي، شخصيات تبحث عن مؤلف”، والسهرات التلفزيونية “وردية ليل، خيوطالشمس” بالاضافة الي مسرحيات “ليلة من الليالي، حكاية جواز، خطف مراتي”.

وحصلت الفنانة عايدة كامل علي تكريم من وزير الثقافة السابق حلمي النمنم وخالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والمخرج محمد الخولى رئيس المركز القومى للمسرح وذلك عام 2006 وعام 2017 بمسرح الهناجر وتم اهدائها درع الرواد وشهادة تقدير كما تم تكريمها ايضا من قِبل المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال.

وتوفيت الفنانة القديرة عايدة كامل فى مثل هذا اليوم عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.