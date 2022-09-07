عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبرز المحطات فى حياة عايدة كامل فى ذكرى رحيلها

صدى البلد

يحل اليوم الأربعاء الموافق ٧ سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة عايدة كامل والتى تعد واحدة من أهم نجمات السينما حيث قدمت أعمالًا مازالت خالدة في الأذهان، ورحلت تاركة خلفها تاريخا فنيا عظيما.

ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة الفنانة عايدة كامل .. 

ولدت الفنانة عايدة كامل في 22 سبتمبر لعام 1931 بالقاهرة وخلال المرحلة المدرسية ظهرت موهبتها التمثيلية في المسرح المدرسي ثم التحقت بالجامعة وحصلت على درجة البكالوريوس في الإذاعة.

اكتشفها الفنان حسين فياض فقدمها في عدد من برامج الأطفال مثل البرنامج الشهير “بابا شارو” واستمرت لفترة طويلة في تقديم البرامج والمسلسلات الاذاعية أبرزها “حارة ستي، حبيبي خد بإيدي، المماليك، الدجال، البحث عن سمندل”.

ثم انتقلت الفنانة عايدة كامل للتمثيل مطلع الخمسينات وكان البداية عام 1947 في فيلم “قبلني يا أبي” مع محمد فوزي.

 

قدمت الفنانة عايدة كامل ما يقرب من 130 عملًا فنيًا بين المسرح والتلفزيون والسينما والإذاعة خلال مسيرة مدتها 60 عاما.

ومن أبرز أفلامها السينمائية “ست الحسن، ورد الغرام، لحن الخلود، بنت الهوى، رقصة الوادع، حدث ذات ليلة، موعد مع المجهول، اسماعيل ياسين فى الطيران، الانثى والذئاب، اسكندرية ليه، سيدة القطار، الوسادة الخالية”… وغيرهم.

كما شاركت الفنانة عايدة كامل في العديد من المسلسلات الأذاعية منها “عائلة مرزوق أفندي، شخصيات تبحث عن مؤلف”، والسهرات التلفزيونية “وردية ليل، خيوطالشمس” بالاضافة الي مسرحيات “ليلة من الليالي، حكاية جواز، خطف مراتي”.

وحصلت الفنانة عايدة كامل علي تكريم من وزير الثقافة السابق حلمي النمنم وخالد جلال رئيس قطاع الانتاج الثقافى والمخرج محمد الخولى رئيس المركز القومى للمسرح وذلك عام 2006 وعام 2017 بمسرح الهناجر وتم اهدائها درع الرواد وشهادة تقدير كما تم تكريمها ايضا من قِبل المركز الكاثوليكي للسينما برئاسة الأب بطرس دانيال.

وتوفيت الفنانة القديرة عايدة كامل فى مثل هذا اليوم عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.

 

الفنانة الراحلة عايدة كامل الفنانة عايدة كامل ذكرى رحيل عايدة كامل عايدة كامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأوضاع التي مرت بها مصر ووالده.. بكاء أحمد موسى وشريف عامر على الهواء|فيديو

قرار جديد من الأهلي في صفقة بوبو ..تفاصيل

بث مباشر الآن.. مباراة ريال مدريد وسيلتك اليوم (3-0) في دوري الأبطال

ميدو: الأهلي تعاقد مع مدرب جامد ومعلم.. تفاصيل

حرام عليكم.. أحمد موسى يبكى على الهواء.. فيديو

صدمة مدوية لجمهور الزمالك بشأن محمود جاد

معندهمش أصل.. زكي عبدالفتاح يفتح النار على مصطفى يونس ومجدي عبد الغني

مصدوم من إكرامي|الخطيب يحسم موقفه النهائي من عودة رمضان صبحي لـ الأهلي

ترشيحاتنا

سقوط أمطار على الإسكندرية.. حالة الطقس بمحافظات مصر الأربعاء 7 سبتمبر 2022

مفيش خطر.. طه إسماعيل يضع روشتة إنقاذ الأهلي

بعد شائعات تدهور صحته.. بوتين يعرج خلال حضوره مناورات عسكرية ضخمة |شاهد

سقطوا من فوق الدائري.. إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بحادث سير مروع

قبلة لفتاتين شواذ.. السعودية تحذر «نتفلكس» بسبب محتوى الأطفال

وصلة رقص لـ طليقة الفيشاوي على أنغام الحلق لسعد لمجرد | شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرقام مبالغ فيها.. سعر صادم لفستان درة في فينسيا

قبل صورتها العارية .. فاطمة بن سعيدان تظهر بعلم المثلية الجنسية

منها فستان بدون بطانة.. إطلالات جريئة أثارت الجدل لمايا دياب |شاهد

بفستان جرئ وتاتو.. جويل مردينيان تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

فيديو

الزمالك باع حازم إمام.. قائمة الراحلين عن القلعة البيضاء بأوامر فيريرا

فريد الديب يفجر مفاجأة في طعنه على إعدام قاتل نيرة أشرف.. فيديوجراف

بـ10 آلاف جنيه.. قصة عصابة تزويج الفتيات القاصرات عرفيا

رئيس الأركان يلتقى قائد قوات الدفاع المالاوية لبحث التعاون العسكري.. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

اﻟﻤﺰﻳﺪ