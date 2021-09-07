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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى وفاة عايدة كامل .. تعرف على أبرز تصريحاتها

عايدة كامل
عايدة كامل

يحل اليوم الثلاثاء الموافق ٧ سبتمبر ذكرى رحيل الفنانة عايدة كامل والتي قدمت العديد من الاعمال الفنية على مدار مشوارها الفني.

 

كانت الفنانة الراحلة عايدة كامل، قد كشفت عن رأيها في الأعمال الفنية في لقاء مسجل لها في العام الماضي ، و قالت إنها ترى المواهب الحالية قليلي الخبرة من وجهة نظرها و أن الأعمال الفنية حاليا لا تملك ثقل أعمال الماضي . 

 

أوضحت عايدة كامل، في لقائها أن الأعمال في الماضي كانت قوية بسبب وجود نجوم كبار و كتاب و مخرجين مبدعين في مجال السينما و الدراما. 

 

أكدت الراحلة أن الأعمال الحالية القوية إذا نجحت فقد يكون النجاح عائدا لوجود نجوم كبار من الزمن الجميل في العمل ، أو وجود خبرات سابقة متأثرة بالماضي و إتقان العمل فيها. 

عايدة كامل

توفيت الفنانة القديرة عايدة كامل عن 89 عاما في أحد مستشفيات القاهرة بعد معاناتها من مشاكل صحية في المعدة والقولون.


كانت الفنانة الراحلة قضت ما يقرب من 3 أسابيع بالمستشفى إثر تدهور حالتها الصحية وطالبت الجمهور في آخر اتصال هاتفي معها بالدعاء لها.


الجدير بالذكر أن الفنانة عايدة كامل نشرت مؤخرا تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعلن فيه عن دخولها المستشفى بعد تعرضها إلى وعكة صحية شديدة. 

 

عايدة كامل



وقالت عايدة: "يارب أنت الشافي أعطني الصحة والعافية وردني إلى ابني وأسرتي وكل حبايبي". 

وأضافت عايدة قائلة: "وأنا في أتم صحة وعافية محتاجة دعاءكم أنا في طريقي إلى المستشفى دمتم لي". 

 

بينما نعت الفنانة نهال عنبر ، الفنانة عايدة كامل بنشر صورة لها، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وعلقت نهال على الصورة قائلة: " وفاة الفنانة العظيمة القديرة المحترمة ذات التاريخ الحافل الاستاذة عايده كامل نسألكم الفاتحة والدعاء".

 

 

عايدة كامل الفنانة عايدة كامل الفنانة الراحلة عايدة كامل عايدة نهال عنبر

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