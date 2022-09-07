رئيس بسيون: إغلاق وتشميع 4 مقاهٍ وكافيهات لمخالفتها الإجراءات

نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة تم خلالها إغلاق وتشميع 4 مقاهٍ وكافيهات ، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 15 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشدد إسلام النجار رئيس مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية ، على استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.