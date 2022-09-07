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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس بسيون: إغلاق وتشميع 4 مقاهٍ وكافيهات لمخالفتها الإجراءات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت رئاسة مركز ومدينة بسيون بمحافظة الغربية، حملة تم خلالها إغلاق وتشميع 4 مقاهٍ وكافيهات ، لمخالفتها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا ، ومصادرة 15 شيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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وشدد إسلام النجار رئيس مركز ومدينة  بسيون بمحافظة الغربية ، على استمرار الحملات والمتابعة بالمدينة وقرى المركز، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا.

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وكان محافظ الغربية قد ناشد ودعا، أصحاب المحلات والمقاهي والورش لتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا على استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين.

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