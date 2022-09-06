نيرة أشرف جديدة بالقليوبية.. شاب يهدد فتاة رفضت الارتباط به بالقتل| القصة الكاملة

على غرار ما حدث مع طالبة المنصورة نيرة أشرف، بدأ الشاب العشريني تختمر في ذهنه فكرة قتل الفتاة التي يحبها ، بعد أن رفضت أكثر من مره فكرة الإرتباط به، وكأن خللا عقليا ينتشر بين عقول الشباب لا نعلم أسبابه، ولكنه يؤدى إلى الإقدام على قتل المحبوبة بعد أن تكون قد رفضت هذا الشخص، وكأن الكون فجأة سيقف عند الأمر، في تفكير يبعتد كثيرا عن المنطق والمعقول، ليتحول الشخص من مُحب وعاشق، إلى مجرم ومتهم مع سبق الإصرار والترصد، لابد وأن يكون مصيره النهائى الإعدام.

إنذار على غرار نيرة أشرف

على الرغم من أن الجميع يعلم أن مصير القاتل للإعدام لا محالة إلا أن المشاهد تتكرر تباعا بنفس السيناريو والتفاصيل التى حدثت فى واقعة نيرة أشرف، وانتقل بعدها بنفس السيناريو فى حادث فتاة الشرقية سلمى بهجت، وفتاة المنوفية، فبعد أن ترفض الفتاة أو أهلها الشخص يبدأ في التفكير في قتلها، وهو الأمر الذى يجب أن يتم الانتباه إليه هنا فى هذه الواقعة، التي ما زالت فى طول التهديدات بمحافظة القليوبية، حتى لا يصبح لدينا ضحية جديدة، نتيجة هذا الخلل السلوكي لدى بعض الشباب الذى يرى فى قتل المحبوبة ردا على رفضها الارتباط منه.

كانت قد شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية قيام أحد الأشخاص بتهديد زميلته بالقتل وإرسال رسائل تهديد على الواتس اب لرفضها الزواج منه.

رسائل تهديد على مواقع التواصل الإجتماعى

وكشفت التحريات أن المتهم أرسل رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتهديد عبر الواتس آب، وأن المتهم حاول عدة مرات الارتباط بالفتاة لكنها رفضته، وعلى أثرها حدثت جلسة عرفية لإنهاء ما تعرضت له الفتاة.

جلسة عرفية لإنهاء الأزمة

كما تبين أن المتهم تم عقد جلسة عرفية معه وقام بعدها بأسبوع الذهاب إلى منزل خال الفتاة وطلب الحديث معه، لكنه رفض الجلوس معه، بعدها توجه خال الفتاة إلى قسم شرطة شبين القناطر لإبلاغ محضر بعدم التعرض إلى ابنة شقيقته تم تحرير محضر بالواقعة.



وحررت فتاة تدعى أسماء م 21 عاما، طالبة جامعية، بلاغا من تهديدات بالقتل عبر مواقع التو اصل الاجتماعي من شاب بعدما تقدم لخطبتها ولكنها رفضت الزواج منه خلالها قام بتهديدات بالقتل في منطقة شبين القناطر.

محضر وبلاغ بعد تهديدات بالقتل

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على شاب هدد فتاة بالقتل والانتقام بعدما رفضت الزواج منه، حيث حررت الفتاة محضر رقم 20363 لسنة 2022 جنح قسم شرطة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية.

وقالت الفتاة إن المتهم أقدم علي مضايقتها وتهديدها بسبب محاولات الارتباط بها والتقدم لخطبتها عدة مرات ولكن كان يتم رفضه، وعلي ذلك هددني بالقتل بعدما رفضت الجواز منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب.

وقالت الفتاة إن الشاب كان معايا في الدرس منذ 4 سنوات والعلاقة بيننا سطحية وطلب من أهلي إنه يتجوزني ولكن تم رفضه، وهذه المرة لم تكن المرة الأولى لتقدمه للزواج، ليتم رفضه ولذلك استمر في إرسال رسائل تهديدات بالقتل.

ادعت الفتاة أن الشاب أرسل إليها العديد من الرسائل التهديدات بتركيب صور ليها وهددها بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب، بأنه سوف يركب العديد من صورها على صور عارية وينشرها عبر المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من فتاة تتهم شابا بأنه يرسل إليها بعض التهديدات بقتلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب، علي الفور تمكن رجال الأمن من القبض علي المتهم، وضبطه وحررت محضرًا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى تحقيقاتها.