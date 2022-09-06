عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نيرة أشرف جديدة بالقليوبية.. شاب يهدد فتاة رفضت الارتباط به بالقتل| القصة الكاملة

على غرار نيرة أشرف..
على غرار نيرة أشرف.. شاب يهدد فتاة بالقتل في القليوبية

على غرار ما حدث مع طالبة المنصورة نيرة أشرف، بدأ الشاب العشريني تختمر في ذهنه فكرة قتل الفتاة التي يحبها ، بعد أن رفضت أكثر من مره فكرة الإرتباط به، وكأن خللا عقليا ينتشر بين عقول الشباب لا نعلم أسبابه، ولكنه يؤدى إلى الإقدام على قتل المحبوبة بعد أن تكون قد رفضت هذا الشخص، وكأن الكون فجأة سيقف عند الأمر، في تفكير يبعتد كثيرا عن المنطق والمعقول، ليتحول الشخص من مُحب وعاشق، إلى مجرم ومتهم مع سبق الإصرار والترصد، لابد وأن يكون مصيره النهائى الإعدام. 

إنذار على غرار نيرة أشرف

على الرغم من أن الجميع يعلم أن مصير القاتل للإعدام لا محالة إلا أن المشاهد تتكرر تباعا بنفس السيناريو والتفاصيل التى حدثت فى واقعة نيرة أشرف، وانتقل بعدها بنفس السيناريو فى حادث فتاة الشرقية سلمى بهجت، وفتاة المنوفية، فبعد أن ترفض الفتاة أو أهلها الشخص يبدأ في التفكير في قتلها، وهو الأمر الذى يجب أن يتم الانتباه إليه هنا فى هذه الواقعة، التي ما زالت فى طول التهديدات بمحافظة القليوبية، حتى لا يصبح لدينا ضحية جديدة، نتيجة هذا الخلل السلوكي لدى بعض الشباب الذى يرى فى قتل المحبوبة ردا على رفضها الارتباط منه.  

كانت قد شهدت مدينة شبين القناطر بالقليوبية قيام أحد الأشخاص بتهديد زميلته بالقتل وإرسال رسائل تهديد على الواتس اب لرفضها الزواج منه.  

تعدى عليها داخل منزل مهجور.. المؤبد للمتهم بخطف طفلة بالقليوبية

بسبب فرخة مشوية.. الحبس سنة لعامل لحيازته سلاحا ناريا في مشاجرة بالقليوبية

رسائل تهديد على مواقع التواصل الإجتماعى

وكشفت التحريات أن المتهم أرسل رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالتهديد عبر الواتس آب، وأن المتهم حاول عدة مرات الارتباط بالفتاة لكنها رفضته، وعلى أثرها حدثت جلسة عرفية لإنهاء ما تعرضت له الفتاة.

جلسة عرفية لإنهاء الأزمة

كما تبين أن المتهم تم عقد جلسة عرفية معه وقام بعدها بأسبوع الذهاب إلى منزل خال الفتاة وطلب الحديث معه، لكنه رفض الجلوس معه، بعدها توجه خال الفتاة إلى قسم شرطة شبين القناطر لإبلاغ محضر بعدم التعرض إلى ابنة شقيقته تم تحرير محضر بالواقعة.


وحررت فتاة تدعى أسماء م 21 عاما، طالبة جامعية، بلاغا  من تهديدات بالقتل عبر مواقع التو اصل الاجتماعي من شاب بعدما تقدم لخطبتها ولكنها رفضت الزواج منه خلالها قام بتهديدات بالقتل في منطقة شبين القناطر.

محضر وبلاغ بعد تهديدات بالقتل

وعلى الفور، ألقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية القبض على شاب هدد فتاة بالقتل والانتقام بعدما رفضت الزواج منه، حيث حررت الفتاة محضر رقم 20363 لسنة 2022 جنح قسم شرطة شبين القناطر التابعة لمحافظة القليوبية.

وقالت الفتاة إن المتهم أقدم علي مضايقتها وتهديدها بسبب محاولات الارتباط بها والتقدم لخطبتها عدة مرات ولكن كان يتم رفضه، وعلي ذلك هددني بالقتل بعدما رفضت الجواز منه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب.

وقالت الفتاة إن الشاب كان معايا في الدرس منذ 4 سنوات والعلاقة بيننا سطحية وطلب من أهلي إنه يتجوزني ولكن تم رفضه، وهذه المرة لم تكن المرة الأولى لتقدمه للزواج، ليتم رفضه ولذلك استمر في إرسال رسائل تهديدات بالقتل.

ادعت الفتاة أن الشاب أرسل إليها العديد من الرسائل التهديدات بتركيب صور ليها وهددها بالقتل عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب، بأنه سوف يركب العديد من صورها على صور عارية وينشرها عبر المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مركز شرطة شبين القناطر بلاغا من فتاة تتهم شابا بأنه يرسل إليها بعض التهديدات بقتلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتساب، علي الفور تمكن رجال الأمن من القبض علي المتهم، وضبطه وحررت محضرًا بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق  لتتولى تحقيقاتها.

نيرة أشرف محافظة القليوبية سلمى بهجت طالبة المنصورة نيرة حادث فتاة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لا ألماني ولا نمساوي.. مدرب الأهلي الجديد "مفاجأة" وفاز على ليفربول

الخطيب صامت.. مفاجأة بشأن عودة رمضان صبحي للأهلي

أنهى الاتفاق.. شوبير يعلن تعاقد الأهلي مع مدير فني رسميًا

مفاجآت.. تعرف على جهاز الأهلي الفني الجديد كاملًا

لإنقاذ مستقبله.. فيفبرو يوجه طلبا عاجلا لـ كهربا بشأن أزمته مع الزمالك|خاص

لن يدفع 40 مليون للزمالك.. شوبير يكشف موقف الأهلي من غرامة كهربا

صفقتان رسميا.. شوبير يعلن عن تعاقدات الأهلي الجديدة

مريض بـ "الذهان".. مفاجأة في قضية مقتل سلمى فتاة الزقازيق

ترشيحاتنا

تداعيات الأزمات الدولية على الاقتصاد المحلي.. توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

فرج عامر يكشف رد ماركو روزه على الأهلي بشأن تدريب الفريق

ماجد سامي يكشف عن سبب وحيد يؤدي إلى فقدان الزمالك البطولات

نيرة أشرف جديدة بالقليوبية.. شاب يهدد فتاة رفضت الارتباط به بالقتل| القصة الكاملة

ضربة كبيرة لـ الدولار.. الصين تسدد ثمن الغاز الروسي باليوان والروبل

وزير الزراعة يبحث مع رئيس مؤتمر الأطراف COP15 آفاق التعاون المشترك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسرع وسيلة مواصلات في مصر| القطار الكهربائي الخفيف أسهل مشوار بأقل تكلفة.. مساراته وأسعاره

مفاجأة| قاتل سلمى بهجت مريض نفسي .. ما تفاصيل حالته الطبية؟

خطير ومؤذي .. ما لا تعرفه عن مرض المتهم في قضية فتاة الزقازيق

بالأصفر الجريء وحذاء شفاف.. ياسمين الخطيب تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

فيديو

هموت يا عمتي.. سيدة تقتل نجل شقيق زوجها ببشاعة بسبب غيرة السلايف|فيديوجراف

بعد زيارة النجم العالمي أوسكار إيزاك لهم.. صدى البلد يحاور فرقة مزاهر الزار|فيديو

بتهاجمني ولا بترفع مقاساتي.. مشادة بين ندى الكامل ومظهر شاهين| فيديوجراف

نهاد أبو القمصان تثير الجدل: الزوجة ملزمة فقط بالعلاقة الحميمية |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

هند عصام

الملكة نفرتاري.. مليحة الوجه

إلهام أبو الفتح

حسين فهمي .. رؤية عالمية

كريمة أبو العينين

ابن العم سام يغرد

إبراهيم شعبان

طه حسين.. المقبرة والتاريخ

نجاة عبد الرحمن

ماذا يحدث فى سوريا وبلاد الرافدين؟ (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ