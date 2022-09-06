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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تعدى عليها داخل منزل مهجور.. المؤبد للمتهم بخطف طفلة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمد رشاد عبد الرحمن ياسين رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين راغب محمد رفاعي، ومحمود محمد بربرى، وأمانة سر رضا فتحي جاب الله، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بخطف طفلة والتعدي عليها بمنزل مهجور بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية.

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وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 7064 لسنة 2022 جنايات مركز قليوب، والمقيدة برقم 1000 لسنة 2022 كلى جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ح س"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، خطف الطفلة المجني عليها "م ن ع"، حيث أنها دون الثامنة عشرة من عمرها، بأن أقصاها عن أعين ذويها بمنزل مهجور، وتعدي عليها وفر هاربا من مكان الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغا من أحد الأشخاص بقيام عاطل بخطف طفلته والتعدي عليها بدائرة مركز شرطة قليوب، علي الفور جرى تشكيل فريق بحث جنائي وأمكن التوصل لمرتكب الواقعة وضبطه.

وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات، وأمرت النيابة العامة بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم جراء جريمته.

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