معلومات الوزراء: أغلب شعوب العالم تؤيد تحرك حكوماتها لمواجهة التغيرات المناخية

حتى لا تتأثر الأجيال القادمة

رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء أحدث نتائج استطلاع للرأي، حيث أظهر أن 39% من المبحوثين في 31 دولة حول العالم يرون أن بلادهم لديها خطط واضحة لمواجهة التغيرات المناخية، وجاءت هذه النسبة مرتفعة بين مبحوثي الصين (82%)، يليها كل من السعودية (67٪)، والهند (65٪).

وأوضح المركز أن استطلاع الرأي، الذي أجرته شركة "ابسوس" في 31 دولة عبر الإنترنت على عينة من 23577 بالغًا، أوضح أن 68% منهم رأوا ضرورة أن تتحرك الحكومات الآن لمواجهة مشكلة التغيرات المناخية، حتى لا تتأثر الأجيال القادمة.

واعتقد 3 من كل 4 مبحوثين في الدول محل الاستطلاع أن مواجهة التغيرات المناخية هي مسئولية مشتركة بين الحكومة والشركات والأفراد، وأعطوا نسبا متقاربة لكل منهم، حيث اعتقد 77% أنها مسؤولية الحكومة، و76% أنها مسئولية الشركات، فيما يرى 74% أنها مسئولية الأفراد.

وألقت النتائج الضوء على ضرورة تحمل قطاعات بعينها مسؤولية أكبر في تقليل مساهمتها في تغير المناخ، وبسؤال المبحوثين عن ماهية هذه الشركات، جاءت شركات الطاقة (82%) في المقدمة، تليها شركات صناعة السيارات (80%)، ثم شركات الطيران (77%)، ومقدمي خدمات النقل العام (77%).