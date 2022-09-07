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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء ميانمار يصف بوتين بأنه «زعيم العالم» ويحقق الاستقرار دوليًا

بوتين ورئيس وزراء
بوتين ورئيس وزراء ميانمار

وصف رئيس وزراء ميانمار مين أونج هلاينج الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه زعيم للعالم ويحقق الاستقرار على الساحة الدولية .
وأشار رئيس وزراء ميانمار - خلال لقائه مع بوتين على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي المنعقد في مدينة فلاديفوستوك- إلى أن روسيا كانت تمر بأوقات عصيبة منذ ما يقرب من 30 عاما، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "تاس" الروسية .
وقال مين أونج هلاينج "بمساعدتكم تتطور روسيا بشكل مكثف، فعندما بدأت في حكم البلاد انتقلت روسيا إلى موقع القيادة على مستوى العالم".
وأضاف: "سنصفك ليس فقط كزعيم لروسيا ولكن أيضا كزعيم للعالم لأنك تتحكم في الاستقرار وتنظمه في جميع أنحاء العالم".
وفي إطار العمل على تعزيز التعاون وتعميق العلاقات بين روسيا وميانمار بدأت ميانمار شراء المنتجات البترولية من روسيا، وأشار مين أونج هلاينج إلى استعداد ميانمار لدفع ثمن الشحنات بالروبل الروسي، وقال "مهما كانت العملة التي يقبلها الجانب الروسي فهذا ما سندفعه". 

الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس الروسي فلاديمير بوتين رئيس وزراء ميانمار

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