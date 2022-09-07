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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

بدء تلقي طلبات المشاركة بملتقى الأقصر الدولي للتصوير في دورته الـ15

ملتقى الاقصر للتصوير
ملتقى الاقصر للتصوير

يبدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية في تلقي طلبات المشاركة  بفعاليات الدورة الخامسة عشرة من ملتقي الأقصر الدولي للتصوير والذي ينظمه قطاع الصندوق، بالتعاون مع محافظة الأقصر، والذي يقام خلال شهر ديسمبر القادم.

 

تتضمن شروط المشاركة أن يكون المتقدم مشاركا في الحركة التشكيلية ،و ألا يكون قد شارك في اي من دورات الملتقي السابقة كما يفضل ان يكون المتقدم قد أقام معرضا خاصا ، علي أن يكون آخر موعد لتلقي طلبات المشاركة 4 أكتوبر 2022، علي الايميل التالي [email protected]

 

وستقوم بالاختيار لجنة متخصصة تضم نخبة من كبار الفنانين التشكيليين برئاسة أ. د فتحى عبد الوهاب  رئيس قطاع الصندوق ، وعضوية كلا من أ.م. د أسماء النواوى أستاذ مساعد بكلية التصميم والفنون - الجامعة البريطانية (قوميسير الملتقى)، أ.د فاطمة عبد الرحمن وكيل كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان ، أ.د عماد أبو زيد الأستاذ بكلية التربية الفنية  جامعة حلوان ، أ.د عادل ثروت الأستاذ بكلية التربية الفنية - جامعة حلوان ، أ.د وليد قانوش الأستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة الاسكندرية ، أ.د صالح عبد المعطى الأستاذ بكلية الفنون الجميلة - جامعة الأقصر، أ.د صفية القبانى نقيب الفنانين التشكيليين ، أ.د خالد سرور  رئيس قطاع الفنون التشكيلية، المستشار أحمد بركات.

صندوق التنمية الثقافية ملتقى الأقصر الدولي للتصوير محافظة الاقصر الحركة التشكيلية كبار الفنانين التشكيليين

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