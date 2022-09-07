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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقب صورها بالسيجار والخمر.. وزيرة الصحة البريطانية تعلق على السخرية من وزنها

صدى البلد

اعترفت تيريز كوفي وزيرة الصحة الجديدة بحكومة رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، اليوم الأربعاء، بأنها "ليست نموذج يحتذى به"، عندما يتعلق الأمر بجسدها، الذي أثار سخرية مغردين بريطانيين.

وانتشرت صورة لكوفي ــ التي توصف بأنها الصديقة المقربة والموثوق بها لرئيسة الوزراء ليز تراس ــ وهي تمسك سيجارًا وكأسًا من الخمر، فضلًا عن سمنتها المفرطة.

وحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت كوفي في ردها على سؤال بمقابلة حول اعتبار الناس لها بأنها نموذج لا يحتذى به كوزيرة للصحة: "تركيزي على كيفية تقديم الخدمات للمرضى وأنا أعلم أنتي لن أكون قدوة، لكنني متأكدة من أن كبير المسؤولين الطبيين والآخرين سيظلون قدوة في هذا الصدد وسأبذل قصارى جهدي أيضًا".

وأكدت أنها لا تميل إلى النظر إلى وسائل التواصل الاجتماعي، مضيفة أن مثل هذه التعليقات الخاصة بانتقادها والسخرية منها لا تقلقها.

سخرية

وانتشرت خلال الساعات الماضية، موجة من السخرية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن شكل كوفي البدين الذي لا يعكس صورة وزير الصحة.

كما تداول نشطاء بريطانيون على موقع "تويتر"، صورة لكوفي وهي ممسكة بسيجار وكأس من الخمر، وعلق أحد المتابعين: "غير صحية، وتدخن السيجار وتشرب الخمر بشكل شره، من المتوقع أن تكون هذه وزيرة الصحة الجديدة".

وأضاف آخر "التجسيد المطلق للصحة.. يا له من اختيار جيد"، فيما لفت آخر إلى أن تيريز كوفي هي مربية تراس وربما ستكون هي رئيسة الوزراء الحقيقية.

وأشار: "بعد بوريس جونسون، أصبحت كوفي ثاني أسوأ نموذج يحتذى به في أسلوب الحياة الصحي.

تيريز كوفي كوفي رئيسة الوزراء البريطانية الصحة البريطانية بريطانيا

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