5 أطعمة خارقة لإنقاص الوزن 7 كيلو في أسبوع.. تعرف عليها

يعد نوع جسمك ونمط حياتك ومعدل الأيض ، والأهم من ذلك ، مستوى نشاطك البدني وجودة نظامك الغذائي جميعها لها دور في مقدار الوزن الذي يمكنك إنقاصه.

كثيرًا ما يستخدم مصطلح "الأطعمة الفائقة" لوصف الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية التي ثبت أن لها مزايا صحية كبيرة.

تحتوي العديد من الأطعمة الخارقة على مضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة والمواد الكيميائية النباتية التي قد تساعد في إنقاص الوزن وتعزيز الصحة الجيدة بشكل عام.

فيما يلي أهم 5 أطعمة خارقة لإنقاص الوزن ، وفقًا لـindia

التفاح

يحتل التفاح المرتبة الأولى في السلسلة الغذائية. لذلك ربما يكون ما يقولونه عن تفاحة يوميًا هو الصحيح الذي يبعدك عن الطبيب. قد يساعدك على التخلص من بعض الأرطال أيضًا. بالإضافة إلى احتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ، يحتوي التفاح أيضًا على نسبة عالية من المغذيات الدقيقة مثل فيتامين سي والبوتاسيوم ، وهو أمر ضروري للحفاظ على الصحة العامة. تم إثبات البكتين ، وهو نوع من الألياف الغذائية الموجودة في تركيزات عالية من التفاح، في الاختبارات للمساعدة في إنقاص الوزن عن طريق تقليل الرغبة في تناول الطعام. من الممكن تناول التفاح كوجبة خفيفة مغذية غنية بالألياف في حالتها الكاملة الخام. بدلاً من ذلك ، يمكنك تقديمها مع الجبن الكريمي أو زبدة الفول السوداني أو الزبادي كبديل.

بذور الكتان

الكتان ، غالبًا ما يسمى بذر الكتان ، هو محصول مغذٍ وغني بالألياف وله استخدامات مختلفة. يُزرع الكتان لبذوره، أو يُستخرج منه الزيت ، أو يُغزل في الكتان ، أو يُعالج في مسحوق بذور الكتان. فهي منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالألياف ، مما يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. بالإضافة إلى ذلك ، فهي صحية بشكل لا يصدق ، وتوفر لجسمك أحماض أوميغا 3 الدهنية التي قد تساعد في منع السمنة.

اللجنين هو بوليمر معقد موجود في جدران خلايا العديد من النباتات ، بما في ذلك بذور الكتان. تشير الأبحاث الحديثة إلى أن اللجنين قد يساعدك على خفض ضغط الدم وفقدان الوزن. من المعروف أيضًا أن بذور الكتان تساعد في قمع الشهية.

اللفت

وهي من الخضروات الورقية الخضراء ، بمزاياها الصحية. يوفر عددًا كبيرًا من المزايا الصحية عند استخدامه كأداة لإنقاص الوزن. اللفت منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف ، وهي مادة كيميائية تمر ببطء عبر الجهاز الهضمي وتساعدك على الشعور بالشبع ، مما قد يساعد في إنقاص الوزن.

يحتوي اللفت على كثافة منخفضة من السعرات الحرارية ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى محتواه المائي العالي وعدد السعرات الحرارية المنخفضة. كما أظهرت العديد من الدراسات ، يمكن تحسين إنقاص الوزن عن طريق تناول مجموعة متنوعة من الوجبات منخفضة الكثافة للطاقة يوميًا ، مثل اللفت.

البيض

بالإضافة إلى كونه متعدد الاستخدامات ولذيذًا وسهل التحضير ، فإن البيض أيضًا اقتصادي. من السهل أن نفهم سبب اعتباره أحد أفضل الأطعمة الخارقة لإنقاص الوزن. يمكن أن تساعدك الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض على إنقاص الوزن عن طريق تعزيز شعورك بالامتلاء ، وهو أمر مفيد لإنقاص الوزن.

البيض يبقيك ممتلئًا لفترات أطول ، حيث إن تناول البيض على الإفطار يساعدك على قضاء وقت أقل بين الوجبات الرئيسية.

عدس

قد يساعد استهلاك المزيد من العدس في الحفاظ على وزن صحي أو المساعدة في إنقاص الوزن.

من خلال استبدال البقوليات مثل العدس بوجبات كثيفة الطاقة (أو عالية السعرات الحرارية) ، يمكن للأفراد المساعدة في تجنب أو التحكم في السمنة وفقدان الوزن. العدس مصدر ممتاز للبروتين النباتي وغني بالألياف والبروتينات والنشا المقاوم ، وكلها تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي وتساعدك على حرق الدهون بسرعة أكبر.

في الختام ، فإن تناول وجبات منخفضة السعرات الحرارية وعالية الألياف والغنية بمضادات الأكسدة سيساعدك في الحفاظ على وزنك الحالي أو فقدانه.