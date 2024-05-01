وصول الأهلي إلى استاد برج العرب استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي

وصل منذ قليل فريق الأهلي إلى إستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة النادي الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري العام، وتبدأ المباراة تمام السابعة مساء.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يلتقي اليوم مع الإسماعيلي في إطار مباريات الجولة العشرين لبطولة الدوري العام، تبدأ المباراة تمام السابعة مساء باستاد برج العرب.

لعب الفريقان 124 في تاريخ مواجهاتهما بالدوري العام منذ بدايته موسم 1948-1949، فاز الأهلي في 66 مباراة، وفاز الإسماعيلي في 22 مباراة، وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 184 هدفاً وتلقت شباكه 96 هدفاً.

حفلت نتائج مباريات الأهلي والإسماعيلي بالنتائج الكبيرة، فحقق الأهلي فوزاً برقم قياسي تهديفياً لنجمه الراحل صالح سليم، حيث فاز الأهلي 8- صفر موسم 1957-1958، أحرز منها صالح سليم سبعة أهداف، جعلته صاحب أكبر عدد من الأهداف في مباراة واحدة بالدوري العام، وأحرز توتو الهدف الثامن، كما فاز الأهلي على الإسماعيلي 6- صفر مرتين، الأولى موسم 1996-1997، والثانية موسم 2004-2005، وفاز الأهلي 5-2 موسم 1952-1953، وفاز الأهلي ثلاثة مرات بنتيجة 4-0، مواسم 1975-1976، 2005-2006، 2021-2022، وبنتيجة 4-3 مرتين مواسم 1985-1986، 1993-1994.

أما الإسماعيلي فكانت أكبر نتائجه الفوز 4-1 موسم 1963-1964، و4-2 موسم 1964-1965، 4-3 موسم 1999-2000.

وتعادل الفريقان في مباراة واحدة بنتيجة 4-4 موسم 2001-2002.

هدافو الأهلي أمام الإسماعيلي، صالح سليم برصيد عشرة أهادف، أحمد مكاوي تسعة أهداف، توتو سبعة أهداف، وكل من محمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات ستة أهداف، ومحمد رمضان وبيرسي تاو خمسة أهداف لكل منهما.

أما هدافو الإسماعيلي أمام الأهلي، فهم عوض عبد الرحمن وبشير عبد الصمد وعماد سليمان، ولكل منهم أربعة أهداف، وعلي عمر وفتحي نافع وصلاح أبو جريشة ومحمد صلاح أبو جريشة ومحمد بركات ومحمد فضل ولكل منهم ثلاثة أهداف.

يبقى أن هناك أربعة لاعبين أحرز كل منهم للأهلي والإسماعيلي، فأحرز محمد بركات ستة أهداف للأهلي وثلاثة للإسماعيلي، وأحرز حمادة المصري هدفين للأهلي ومثلهما للإسماعيلي، وأحرز عبد الله السعيد ثلاثة أهداف للأهلي وهدفاً للإسماعيلي، وأحرز عمرو السولية هدفاً للأهلي وهدفاً للإسماعيلي.