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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: أمريكا والصين على رأس الدول الصناعية الكبرى المسببة للتلوث

تغير المناخ
تغير المناخ

علق  مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العرب، على فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

 

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مصطفى مدبولي: استراتيجية تغير المناخ تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام

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برنامج نوفي..مدبولي: تعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين في مواجهة تغير المناخ

وقال  مجدي علام في مداخلة هاتفية في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، إن أمريكا والصين على  رأس الدول الصناعية الكبرى المسببة للتلوث في العالم ".

 

 وأضاف مجدي علام :"  الصين بها 10 ألاف منشأة تعمل بالفحم، ومازالات الولايات المتحدة الأمريكية تخزن البترول للاستفادة منه".

لقاء مدبولي بـ مبعوث الأمم المتحدة 

 

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، مارك كارني، المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بشئون العمل والتمويل المناخي، والرئيس المشارك لـ "تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري".

 

واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي رؤية مصر لرئاسة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، الذي تستضيفه مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، مؤكداً التركيز على تنفيذ هذه الرؤية بما يتماشى مع تعهدات "تحالف جلاسكو المالي من أجل صافي انبعاثات صفري" واتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد.

أمريكا تغير المناخ اخبار التوك شو التلوث الصين

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