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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الزراعيين : الجفاف يهدد 2.5 مليار نسمة بالموت بسبب التغير المناخي

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي مهم للغاية، مشيرا إلى أن كلمات الرئيس السيسي والمسؤولين كانت حول 3 محاور بالتغير المناخي «مياه، طاقة، غذاء».


وأشار سيد خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، إلى أن المنتدى كان صريح وحمل كلمات صريحة، موضحا أن جون كيري، المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ قال إن 20 دولة مسؤولة عن الانبعاثات الضارة بينما تدفع باقي الدول لا سيما الأفريقية تلك فاتورة الانبعاثات.

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وأضاف أن التحدي المقبل كيفية مساعدة الدول الكبرى الدول النامية، لافتا إلى أن 2.5 مليار نسمة يعيشون في المناطق الجافة ومعرضون للموت.


وأردف نقيب الزراعيين، أن الدولة المصرية تحقق أهداف التنمية المستدامة، لافتا إلى أن الرئيس السيسي أكد أن 40% من استثمارات مصر الخاصة في الطاقة النظيفة والخضراء.

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وتابع أن الدولة المصرية تعمل باستمرار على مواجهة التغير المناخي، لافتا إلى تصريحات جون كيري حينما ذكر أن 15 مليون شخص يتوفون سنويًا نتيجة الانحباس الحراري.


وشدد على ضرورة التعاون والمشاركة بين الدول لمواجهة التغير المناخي، مردفا أن الرئيس السيسي قال إن العالم يحتاج 800 مليار دولار سنويًا لتحقيق العدالة المناخية ومواجهة التغير المناخي.


ولفت إلى أن مصر الدولة الوحيدة في العالم التي تكافح التصحر، حتى الدول التي لديها موارد ضخمة ليس لديها القدرة على مواجهة التصحر، متسائلا في الوقت ذاته: أين إنسانية قادة الدول من تعرض المواطنين للمجاعات؟
 


 

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