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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نقيب الزراعيين: 1000 جنيه لأردب القمح يحقق عائد مجزي للفلاح.. فيديو

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين

أكد الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، أن مجلس الوزراء أقر 1000 جنيه للأردب القمح سعر استرشادي العام المقبل، مضيفا أنه أقل سعر ويمكن زيادته.


وأوضح خليفة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الذرة كانت تباع بـ6000 جنيه كسعر استرشادي وتباع حاليا بـ 8000 جنيه.


وتوجه نقيب الزراعيين، بالشكر للحكومة على جهودها لدعم الفئات الأكثر احتياجا ومنهم الفلاح، مؤكدا أن الدولة مهتمة بدعم الفلاحين لذلك لم تأخذ أي إجراءات ضد الممتنعين عن توريد الأقماح.


واعتبر السعر الاسترشادي مجزيا ويحقق عائد للفلاح وتشجيع على زراعة القمح بمساحات أكبر.
 

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