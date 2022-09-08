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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

يحرق الدهون وينزل الوزن.. قبل النوم بـ10 جنيهات انسفي الكرش والأرداف

صدى البلد

إذا كنت تبحثين عن وصفة مذهلة لنسف الكرش والأرداف يمكنك الاعتماد على المشروبات التالية والتي لا تتعدى تكلفة المشروب الواحد 10 جنيهات وتساعدك على حرق دهون البطن غير المرغوب فيها  فهي  سهلة الصنع وفعالة لفقدان الوزن

 

الكرش

وصفة مذهلة منزلية 

 إليك وصفة مذهلة منزلية يمكن أن 

وقت التحضير: 4 دقائق 

وقت التحضير :دقيقتان

الوقت الكلي: 7 دقائق

 

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مكونات

 ملعقة كبيرة من بذور الريحان الحلو وملعقة من بذور الشيا

 كوب من الماء الدافئ

 ملعقتان صغيرتان من العسل أو رذاذ عسل

 عصير نصف ليمونة

 بضع شرائح ليمون قطع مستديرة ورقيقة

انقاص الوزن

كيفية تطبيق الوصفة

1-في كوب ، يوضع الماء الدافئ. تضاف بذور الشيا والعسل وعصير الليمون وتخلط جيدا.

2- أتركى الخليط ينقع لمدة نصف ساعة و بمجرد النقع ، أضيفي شرائح الليمون و تناوليه كل صباح على معدة فارغة.

3-يمكنك أيضًا إضافة كمية صغيرة من أي من العصائر الصحية المفضلة لديك.

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