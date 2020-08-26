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مرأة

رخيصة وسهلة التحضير.. 3 مشروب سحرية تنسف الكرش خلال أسبوع

الأربعاء 26/أغسطس/2020 - 06:54 م
صدى البلد
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آلاء حسن
تعتبر مشروبات التخسيس من أشهر المشروبات على الإطلاق لأنها تساعد بشكل كبير على حرق الدهون وتخسيس الجسم بطريقة سريعة وفعالة

وتعاني أغلب النساء من مشكلة الوزن الزائد لذلك تبحث باستمرار عن طرق لانقاص الوزن واليكم مشروبات للتخسيس سهلة وسريعة التحضير. 

مشروبات للتخسيس السريع

ثبت أن المشروبات مثل الشاي الأخضر والقهوة والمشروبات الغنية بالبروتينات تعزز عملية التمثيل الغذائي وتعزز الشبع وتقلل الجوع ، وكل هذا قد يشجع على فقدان الوزن.

الشاي الأخضر 

يساعد شرب الشاي الأخضر على إنقاص الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي والتشجيع على فقدان الدهون دوامي على شربه وتخلص من الكرش في غضون أسبوع.

الكافيين 

المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة قد تحفز فقدان الوزن عن طريق زيادة التمثيل الغذائي وتقليل السعرات الحرارية وتحفيز حرق الدهون.
الماء 

يمكن أن يساعد شرب المزيد من الماء في حرق السعرات الحرارية وتقليل تناول الوجبات ، مما قد يؤدي إلى فقدان الوزن.
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