عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

البيتزا والفشار منها.. 5 أطعمة يظن الناس أنها ضارة وهي مفيدة

صدى البلد

5 أطعمة تبدو أنها غير صحية لكنها في الواقع مفيدة صحيا لك لغناها بمضادات الأكسدة القوية إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد  

1. بيتزا

تحتوي صلصة الطماطم على مادة الليكوبين - أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحميك من أمراض القلب ، خاصة عندما يكون الجو حارًا.

2. بطاطس مقلية
 

يمكنك بسهولة الحصول على كمية البروتين اليومية عن طريق مضغ بعض البطاطس المقلية فهي  تحسن امتصاص العناصر الغذائية في الجسم وتمنع تقلصات العضلات و تعزز النمو السليم للدماغ في وقت مبكر أثناء الحمل والرضاعة .

 

يخلي جسمك آلة حرق .. أسرع رجيم لنسف سمنة البطن والأرداف

بدون فرهدة.. في 3 أسابيع رجيم سريع جدا للبطن والأرداف

3. الدونات
 

يعد الدونات مليئة بفيتامين سي والزنك ويمكن أن تحتوي على حشوات مختلفة من الفاكهة.

4. الفشار

يقلل الفشار من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق  خفض مستويات الكوليسترول.

 3 أكواب من الفشار تعادل  كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان فهي تحتوي على الكثير من الألياف وتساعد في علاج الإمساك بالإضافة إلى ذلك ، فهي منخفضة السعرات الحرارية ، وفي نفس الوقت تمنحك الشعور بالشبع


5. الهامبرجر


يعد الهامبرجر المصنوع من اللحوم الحمراء أفضل مصدر  للحديد و يمكن أن يساعد استخدام اللحوم الخالية من الدهون في الهامبرجر المصنوع منزليًا في منع الاضطرابات العصبية وتعزيز جهاز المناعة لديك

 كما أنها تحتوي على 2.5 ميكروجرام من فيتامين ب 12 ، وهو ما يمثل  100٪ من الكمية اليومية الموصى بها للبالغين.

بيتزا بطاطس مقلية الدونات الفشار الهامبرجر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد زواج 100 يوم.. خبر طلاق المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أنباء طلاقها .. تصرف صادم من بوسي تجاه زوجها

قرار ناري من سامي قمصان في الأهلي.. تفاصيل

نهائيا.. فرج عامر يؤكد لوران بلان مدرب نادي الأهلي الجديد

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

عايرها بشرفها.. الأشقاء الأربعة قطعوا زوج شقيقتهم في الجيزة

هل يتم تأجيل الدراسة بعد أول إصابة بـ جدري القرود؟ التعليم ترد

خالد الغندور : مارسيل كولر مدرب الأهلي الجديد

موضوعات متعلقة

برج الميزان.. حظك اليوم الخميس 8 سبتمبر 2022 : استقرار حياتك الزوجية

تمنع تنشيط الخلايا السرطانية.. 3 أطعمة تحميك من الأورام الخبيثة

ترشيحاتنا

بعد التنمر على ميرفت أمين.. توفيق عبد الحميد يتخذ قرارا مؤثرا

سورة لها تأثير عجيب في تفريج الهموم و تيسير الأرزاق

لجنة للاختيار لمدة أقصاها 3 سنوات..شروط التعيين فى الوظائف القيادية بالخدمة المدنية

بعد ضبط 692 مخالفة.. عقوبات قاسية لمخالفي مواعيد غلق المحال التجارية

طريقة سهلة وبسيطة تحفظك من السحر والعين والحسد ولا يستطيع أحد أذيتك

سعر الذهب اليوم 8-9-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

يحرق الدهون وينزل الوزن.. قبل النوم بـ10 جنيهات انسفي الكرش والأرداف

بعد إصابة أول مصري بجدري القرود.. تعرف على طرق انتقاله واحذرها

فيديو

جوازة بدأت بيمين طلاق وانتهت في 100 يوم.. انفصال المطربة بوسي يحدث ضجة

بعد أشهر من مقتلها.. تصرف صادم من صديق نيرة أشرف

تولى تدريب منتخب النمسا.. أبرز المعلومات عن مدرب الأهلي الجديد.. فيديوجراف

راجل خام| ندى الكامل تتحدث عن مواصفات شريك حياتها.. ماذا قالت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

المستشار أسـامة الصعيدي

العقول الفارغة وتريندات الجهل

طارق إسماعيل

المهمة الصعبة

اﻟﻤﺰﻳﺪ