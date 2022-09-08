البيتزا والفشار منها.. 5 أطعمة يظن الناس أنها ضارة وهي مفيدة

5 أطعمة تبدو أنها غير صحية لكنها في الواقع مفيدة صحيا لك لغناها بمضادات الأكسدة القوية إليك أبرزها وفقا لموقع برايت سايد

1. بيتزا

تحتوي صلصة الطماطم على مادة الليكوبين - أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحميك من أمراض القلب ، خاصة عندما يكون الجو حارًا.

2. بطاطس مقلية



يمكنك بسهولة الحصول على كمية البروتين اليومية عن طريق مضغ بعض البطاطس المقلية فهي تحسن امتصاص العناصر الغذائية في الجسم وتمنع تقلصات العضلات و تعزز النمو السليم للدماغ في وقت مبكر أثناء الحمل والرضاعة .

3. الدونات



يعد الدونات مليئة بفيتامين سي والزنك ويمكن أن تحتوي على حشوات مختلفة من الفاكهة.

4. الفشار

يقلل الفشار من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية عن طريق خفض مستويات الكوليسترول.

3 أكواب من الفشار تعادل كوبًا واحدًا من دقيق الشوفان فهي تحتوي على الكثير من الألياف وتساعد في علاج الإمساك بالإضافة إلى ذلك ، فهي منخفضة السعرات الحرارية ، وفي نفس الوقت تمنحك الشعور بالشبع



5. الهامبرجر



يعد الهامبرجر المصنوع من اللحوم الحمراء أفضل مصدر للحديد و يمكن أن يساعد استخدام اللحوم الخالية من الدهون في الهامبرجر المصنوع منزليًا في منع الاضطرابات العصبية وتعزيز جهاز المناعة لديك

كما أنها تحتوي على 2.5 ميكروجرام من فيتامين ب 12 ، وهو ما يمثل 100٪ من الكمية اليومية الموصى بها للبالغين.