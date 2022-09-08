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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

بعد إصابة أول مصري بجدري القرود.. تعرف على طرق انتقاله واحذرها

كيف لفيروس جدري القرود
كيف لفيروس جدري القرود أن ينتقل ؟  

أقرت وزارة الصحة والسكان عن إصابة أول مواطن مصري بفيروس جدري القرود والذي يبلغ من العمر 42 عاما والقادم من أحدى الدول الأوربية، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في أحد المستشفيات المخصص للعزل.

 

كيف لفيروس جدري القرود أن ينتقل ؟

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، أن فيروس جدري القرود انتشر في عدة دول حول العالم، حيث تسببت في ارتفاع حالة طوارئ عالمية، وهناك 16836 حالة مؤكدة من جدري القرود على مستوى العالم، وهو ما أقرت به مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكية.

 

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وتتضمن أعراض فيروس جدري القرود الحمى، والصداع، والانتفاخ، وآلام الظهر، وآلام العضلات، والخمول، وفقا لموقع timesofindia .

 

وبمجرد الإصابة بعدوى فيروس جدري القرود يحدث إرتفاع درجة الحرارة، ويظهر طفح جلدي بداية من الوجه، ثم ينتقل إلى أجزاء أخرى من الجسم، لكنه يكون في أغلب الأحيان في راحة اليدين وباطن القدمين.

 

كيف لفيروس جدري القرود أن ينتقل ؟

 

وتختفي عدوى جدري القرود دون تدخل طبي بعد أن تستمر الأعراض لحوالي 14 إلى 21 يوم، وقد ينتقل جدري القرود إلى الشخص عند مخالطة المصابين بالفيروس، وقد يدخل الفيروس الجسم عن طريق تشققات البشرة، أو المجرى التنفسي، أو عبر العينين، أو الأنف، أو الفم.

 

وبينما لم يتم تسجيل عدوى فيروس جدري القرود سابقا  كأحد الأمراض المنقولة جنسيا، لكن العدوى يمكن أن تحدث عن طريق الأتصال المباشر أثناء ممارسة الجنس.

 

كيف لفيروس جدري القرود أن ينتقل ؟

 

كما يمكن أن ينتقل عدوى فيروس جدري القرود من حيوان مصاب، مثل: القرود والجرذان والسناجب، إلى الإنسان أو من على الأسطح والأشياء الملوثة بالفيروس، مثل : الفراش والملابس.

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