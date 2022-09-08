محمد شريف يستمتع بالإجازة مع نجله .. شاهد

شارك محمد شريف، لاعب النادي الأهلي، جمهوره بـ عدة صور له مع نجله من اجازتة الصيفية وذلك عبر حسابه الشخصي على إنستجرام.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ، ونالت الصور على إعجابهم .

يذكر أن كشف الإعلامي محمد شبانة، أن لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، رفضت فكرة رحيل محمد شريف مهاجم الفريق الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية سواء علي سبيل الإعارة أو البيع.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، محمد شريف تلقي عرضاَ رسمياَ من أومونيا نيقوسيا القبرصي مقابل 2 مليون دولار لشرائه خلال الفترة الحالية

وأضاف شبانة، اللجنة رفضت بيع اللاعب في الميركاتو الحالي للحاجة إلى خدماته في الصيف بالإضافة للعناصر الأساسية مع الفريق لضمان المنافسة على الألقاب المختلفة

وأتم شبانة، عدم التعاقد مع مهاجم سوبر جعل إدارة الكرة ترفض العروض أو فكرة رحيل محمد شريف وتأجيل أي عروض لفترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل لحين الاستقرار علي تدعيم هجوم الفريق الأول.