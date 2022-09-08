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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرا قطاع الأعمال والتخطيط يبحثان موقف الترويج لبعض الفرص الاستثمارية

صدى البلد

بحث وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمود عصمت، مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور هالة السعيد، سبل تعزيز التعاون في عدد من الملفات محل الاهتمام المشترك بين الوزارتين.
وعقد الوزيران اجتماعًا موسعًا حضره عدد من قيادات الوزارتين، ناقش مجالات وفرص التعاون بين الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وصندوق مصر السيادي، وتم استعراض موقف الترويج للفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، منها الفنادق وصناعة الألومنيوم، من قبل صندوق مصر السيادي، لدى الصناديق السيادية العالمية والقطاع الخاص.
وأوضحت وزارة قطاع الأعمال، في بيان اليوم، الخميس، أنه تم التطرق إلى التعاون القائم بين وزارة قطاع الأعمال العام والصندوق السيادي في مجال توفير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، وإجراءات تأسيس شركة لإنشاء وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وموقف المناقصة المطروحة بين الشركات المؤهلة لإدارة محطات الشحن والمساهمة في رأس مال الشركة، التي ستقوم بإنشاء 3 آلاف شاحن كمرحلة أولى خلال 18 شهرا في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وحضر الاجتماع من جانب وزارة التخطيط المستشار محمد أبا زيد المستشار القانوني للوزيرة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، وعمرو إلهامي المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، و محمد العقبي المستشار الإعلامي للوزيرة.
ومن جانب وزارة قطاع الأعمال العام، حضر الاجتماع محمد حسونة مستشار الوزير للاستثمار وإعادة الهيكلة، وسعيد عرفة المستشار القانوني للوزارة، و رشا عمر مساعد الوزير لشئون المشروعات، و داليا تادرس مساعد الوزير للشئون الفنية، و أمل صالح مستشار الوزير لشئون الشركات المشتركة، والمهندس عادل والي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للسياحة والفنادق، و محمد دعبيس مدير مكتب الوزير، و ابرام اللاوندي مستشار الوزير لشئون الإعلام.

مطروح استثمار الكهرباء فنادق قطاع الاعمال العام

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