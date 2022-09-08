السيسي يوجه رسالة عاجلة للإعلام: ما تجيبوا اللي قالوه علينا الأعداء وضحكونا

طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي الإعلام المصري، بعرض ما تم نشره من قبل الإعلام المعادي، وتوضيح الحقيقة، ونشر ما يتم على أرض الواقع.



وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته بفعاليات تدشين وحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: "ما تجيبوا اللي قالوه علينا وضحكونا.. ليه هما عايزين يخوفوا الناس، وينشروا اليأس".

وأضاف: “نعرض اللى تم نشره علينا، ونعرض اللى إحنا فيه الآن، وتلك الجماعات تريد تخويف المواطنين فى الشارع المصري”.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: “معرفناس نشكر ربنا كويس عندما افتتحنا حقل ظهر، ولو لم يكن موجودا حاليا ودخل الخدمة لم يكن يقدم لنا الطاقة بالتكلفة اللي إحنا بتكلم فيها".

واستطرد: ”أنا لا أبالغ.. وكنت أتمنى أسمع هذا الكلام من زملائنا العاملين في هذا المجال.. ولم نكن نستطيع العمل بشكل صحيح.. وتكلفة الغاز شهريا بالخارج قدرت بـ2 مليار جنيه.. أى 24 مليار جنيه سنويا لشراء هذا الغاز”.

وأكد أن حقل ظهر قلل من تكلفة الغاز التي كانت موجودة فى أوروبا، وقال: “ربنا أراد أن يكون لطيفا بنا خلال تلك الظروف.. واللي مكناش عارفين إن يكون لدينا تسعير بالشكل دا.. وأوروبا سعرت على السعر الحقيقي علينا على الرغم من أنهم أغنى مننا بكتير ولكنهم يعانون.. ونحن لم نعكس أسعار الغاز على المواطنين”.