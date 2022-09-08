تابلت وجوائز مالية.. محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات| صور

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الدولة تولي أهتمامآ بالغآ بقطاع التعليم والنهوض والارتقاء بكافة عناصره كونه أحد وأهم الركائز الأساسية للبناء والتنمية، فضلاً عن تخريج كوادر من الشباب قادرة علي مواكبة سوق العمل والتطور العلمي والتكنولوجي والمشاركة في بناء المجتمع وتقدمه إلي جانب انشاء العديد من المشروعات التنموية من أجل تحقيق مستقبل افضل للشباب.



تصريحات المحافظ جاءت خلال احتفالية أقامتها محافظة الجيزة لتكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والطلاب المتميزين من أبناء المحافظة والبالغ عددهم ١١ طالب وطالبة، حيث شملت الاحتفالية توزيع أجهزة لاب توب وتابلت وجوائز مالية وشهادات تقدير لكافة الطلبة الأوائل تقديرا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمى جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.



وأكد محافظ الجيزة، أن وجود أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للإهتمام بالعملية التعليمية، موجهاً الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا اليه والاستمرار فى التقدم والتفوق، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للإرتقاء بها.



وأعرب محافظ الجيزة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلاب نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق.



ووجه المحافظ، الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي وتأدية عملهم علي أكمل وجه.



وطالب المحافظ، أبناءه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.



وشهدت الاحتفالية، حضور اللواء علاء بدران السكرتير العام وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس عبد الناصر مدير هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة وسمية الخطيب وكيل مديرية التربية والتعليم وبدوي علام رئيس مجلس الأباء.



وشملت أسماء الطلاب المكرمين:

مريم حسن عبد النعيم الحاصله علي المركز الثاني علي مستوي الجمهورية شعبه علمي رياضة والطالبة ندي محمود عبد المولي الحاصله علي المركز الرابع مكرر علي مستوي الجمهورية شعبه علمي رياضة والطالب مهند محمد شعبان الحاصل علي المركز الرابع مكرر بالشعبه الأدبية علي مستوي الجمهورية والطالبة لينة أحمد فؤاد الحاصلة على المركز السادس مكرر بالشعبة الأدبية علي مستوي الجمهورية.



وفي شهادة التعليم الفني تم تكريم الطالبة ميرام مجدي إبراهيم الحاصلة على المركز الأول جمهورية بشعبه التعليم الفندقي المهني والطالبة بسملة أشرف حسني الحاصلة على المركز الثاني جمهورية بشعبه التعليم الفندقي المهني والطالبة شهد خالد محمد الحاصلة على المركز الأول جمهورية بشعبه التعليم الزراعي المهني .



وفي شهادة الثانوية الأزهرية تم تكريم الطالبة وسام أحمد حسني الحلصلة علي المركز الثالث جمهورية في شهادة الثانوية الأزهرية .



كما تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين وهم الطالب مروان محمد عادل الحاصل علي المركز الثالث في بطولة حورس الدولية للرياضيات الذهنية بدولة الإمارات العربية المتحدة والطالبة تقي شريف رجب الحاصلة علي المركز الاول علي مستوي الجمهورية في مسابقة القران الكريم الخاصه بفضيلة شيخ الأزهر ٢٠٢٢ والطالبة هاجر عاطف إبراهيم لمشاركتها بمعرض ايسف الدولي للعلوم والتكنولوجيا بالولايات المتحدة الأمريكية وحصولها علي منحة دراسية من جامعة ولاية أريزونا.

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