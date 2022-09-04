قبل بدء العام الدراسي.. ننشر تنسيق القبول برياض الأطفال بالجيزة ورابط الاستعلام

مع قرب بدء العام الدراسي من كل عام يتسأل أولياء الأمور عن تنسيق القبول برياض الأطفال في محافظة الجيزة، والتي كانت قد أعلنت منذ الشهر الماضي تنسيق القبول لرياض الأطفال بمختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالجيزة قد بدأت التسجيل لمرحلة رياض الأطفال من يوم الاربعاء الموافق 1/6/2022 و انتهى يوم الخميس الموافق 30/6/2022، وكان مسموحا التسجيل لأولياء الأمور فقط.

واشترطت مديرية التربية والتعليم بالجيزة أن يكون الحد الادنى للتقدم بالسنة الاولى لرياض الاطفال اربع سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يومل، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومى الذى تم تسجيله، مع ضرورة الإلتزام بتقسيم القطاعات طبقا للمربع السكنى والمعتمده من محافظ الجيزة.

وكانت قد أوضحت المحافظة أن توزيع التلاميذ على الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم، ضمن نتيجة تنسيق رياض الأطفال بالرقم القومي 2022 بالجيزة لغات جاء كالتالي:

شمال: 5 سنوات و9 أشهر و27 يوم.

العجوزة: 5 سنوات و8 شهور و29 يوم.

العمرانية: 5 سنوات و9 شهور 20 يوم

الدقي: 5 سنوات و7 شهور و27 يوم

جنوب: 5 سنوات و7 شهور و9 يوم

الهرم: 5 سنوات و10 شهور و2 يوم

الوراق: 5 سنوات و9 شهور و26 يوم

قطاع الشيخ زايد: 5 سنوات و2 شهور

قطاع العاشر الحي السادس: 5 سنوات و4 شهور و26 يوم

قطاع العاشر الحي العاشر: 5 سنوات و4 شهور و7 يوم

قطاع العاشر محور الكفراوي: 5 سنوات و6 شهور و2 يوم

قطاع أبناء الجيزة البراعم: 5 سنوات و2 شهور و13 يوم

قطاع الفردوس منطقة الفردوس: 5 سنوات و6 شهور و19 يوم

قطاع الفردوس منطقة أوراسكوم: 5 سنوات و3 شهور و21 يوم

قطاع الفردوس منطقة ابني بيتك: 5 سنوات و4 شهور و1 يوم

قطاع الفردوس منطقة دهشور: 5 سنوات و6 شهور و19 يوم

قطاع الـ 800 فدان: 5 سنوات و7 شهور و9 يوم

قطاع المتميز: 5 سنوات.كرداسة: 5 سنوات و4 شهور.

أبو النمرس: 5 سنوات و6 شهور و1 يوم

الحوامدية: 5 سنوات و7 شهور و18 يوم

البدرشين: 5 سنوات و4 شهور و24 يوم

أوسيم: 5 سنوات و9 شهور.

منشأة القناطر عادل عبيدو: 5 سنوات و3 شهور و22 يوم

منشأة القناطر المنصورة: 5 سنوات و7 شهور و28 يوم.

الصف: 5 سنوات و3 شهور و19 يوم

بولاق الدكرور: 5 سنوات و9 شهور و23 يوم.

العياط: 5 سنوات و4 شهور و21 يوم

أطفيح: 5 سنوات و2 شهور و15 يوم

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن نتيجة رياض الأطفال بالرقم القومي 2023، وهو نفس الموقع المخصص للتقديم، ويمكن الدخول عليه بشكل مباشر من هنا