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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

رفض تزويجه شقيقته.. إصابة عامل وسائق في معركة بينهما بالوراق

إصابة عامل وسائق
إصابة عامل وسائق في معركة بينهما بالوراق

أصيب سائق وعامل بعدة إصابات في مشاجرة بينهما بسبب رفض أحدهما تزويج شقيقته للآخر ونجحت مباحث الجيزة في السيطرة على المشاجرة والتحفظ على الطرفين في المستشفى. 

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين شخصين فى الوراق بالأسلحة البيضاء، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين من خلال تحريات رجال المباحث أن مشاجرة بين عامل وسائق بالأسلحة البيضاء، أدت إلى إصابتهما ونقلهما إلى المستشفى، لتقدم العامل لخطبة شقيقة السائق، ورفضه تزويجها له.

تم ضبط المتهمين، وأخطر اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابة المختصة التحقيق. 

سائق عامل تزويج شقيقته خطبة شقيقة السائق الجيزة الوراق

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