الرئيس السيسي يرد على المشككين: انظروا لقناة السويس الجديدة.. ودول الخليج وقفت معنا.. ويوجه بعقد مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عمليات تدشين وحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، إلى جانب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويفتتح القرية الأولمبية للهيئة.



السيسي للمواطنين: حصل نقاش وجدال كتير عندما أطلقنا القناة الجديدة عام 2014

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نتوقف للمشروع الذي يتم تنفيذه حاليا فى قناة السويس، وبتكلم فيه من أجل حاجتين، الأولى إن دايما إحنا كمصريين مثقفين وإعلاميين ومعنيين بمستقبل مصر واستقرارها، افتكروا كويس لما عام 2014 أطلقنا حفر القناة الجديدة اللي افتتحناها فى أغسطس وحصل نقاش وجدال كتير"، متسائلا: "هل المشروع دا كان مهم إن إحنا نعمله؟ وهل كانت الدولة محتاجة عمل ازدواج للقناة ولا ولا؟”.

عايزين يخوفوكم.. الرئيس السيسي: الإشاعات تستهدف المواطن وتنشر أكاذيب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “إن ما يهمنا أن نتحدث ونرد على جميع التعليقات السلبية بشأن المشروعات القومية بـ قناة السويس”، وعقب قائلا: "هما عايزين يخوفوكم وكل موضوع بنتكلم فيه ليه خلفية وناس بتتكلم عنه فى مواقع التواصل الاجتماعى".

الرئيس السيسي يمازح وزير المالية: مهما تديله مفيش فايدة

تساءل الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "المليارات التي تصرف على المشروع الذي تقوم به هيئة قناة السويس من دخلها الخاص، وهل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، بيدي مستحقات القناة للدكتور معيط وزير المالية؟"، موجها حديثه لوزير المالية: "اعترف يا أخي.. الدكتور معيط مهما تديله مفيش فايدة".

الهيئة هى اللى هتدفع.. الرئيس السيسى يمازح وزير المالية على الهواء

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى إن اليخوت الخاصة بالثلاثة مواقع بقناة السويس سيتم الإنفاق عليها من هيئة قناة السويس.

وعقب الرئيس السيسى ممازحا وزير المالية خلال كلمته بفعاليات تدشين وحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: "اليخوت الثلاثة ستنفق عليها قناة السويس.. مش هناخد حاجة من الدكتور معيط ولا هنقربلك والهيئة هى اللى هتدفع".

الرئيس السيسي: بقول لكل من شكك في الدولة.. انظروا لقناة السويس الجديدة

قال الرئيس السيسي، إنه تم توفير حوالي 30 مليار جنيه لتمويل القطاع الجنوبي من قناة السويس، معقباً: "حدث كلام كبير في ذلك الوقت، وكان يقال إن الدولة بتعمل إيه؟ وشككوا فينا".

لا أبالغ.. الرئيس السيسي: معرفناس نشكر ربنا كويس عندما افتتحنا حقل ظهر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “معرفناس نشكر ربنا كويس عندما افتتحنا حقل ظهر.. ولو لم يكن موجودا حاليا ودخل الخدمة لم يكن يقدم لنا الطاقة بالتكلفة اللي احنا بتكلم فيها".

وأضاف “السيسى“، خلال كلمته بفعاليات تدشين وحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: ”أنا لا أبالغ.. وكنت أتمنى أسمع هذا الكلام من زملائنا العاملين في هذا المجال.. ولم نكن نستطيع العمل بشكل صحيح.. وتكلفة الغاز شهريا بالخارج قدرت بـ2 مليار جنيه.. أى 24 مليار جنيه سنويا لشراء هذا الغاز”.

السيسي عن زيادة الديون: ادفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن زيادة حجم الديون، قائلاً: "الناس اللي بتقول حجم الديون زادت.. انتوا ليه مش عايزين تدفعوا تكلفة اللي عملتوه في 2011 و2013؟".

وأضاف السيسي، خلال تفقده مراسم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: "مش اللي انتوا عملتوا ده كان له تأثير مدمر على الاقتصاد المصري؟! ولما جينا نحسب الرقم ده وصلنا لـ 450 مليار دولار.. هو احنا عندنا الدولارات بالكم عشان نخسر 450 مليار دولار في 3 أو 4 سنين!".



الرئيس السيسي: البلد زادت 25 مليون نسمة من 2011 ولحد دلوقتي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن تعمير البلد له أجر كبير عند الله، وإن إطلاق المبادرات يخفف الأزمة عن المواطنين، وعقب: "خلو بالكم ومتسمعوش كلام حد لأن الأعداء عايزين يخربوها".

وأضاف "السيسى"، خلال كلمته بفعاليات تدشين وحدات للبحرية الجديدة، أنه يتم دفع 1300 مليون دولار شهريا من الأشقاء من أجل الحصول على البترول والغاز وبرامج أخرى للسلع لتخفيف الأزمات عن المواطنين فى مصر، ويتم ضخ عشرات المليارات من الدولارات أيضا فى الأزمات العالمية، وعقب قائلا: "السكان زادوا منذ عام 2011 حوالي 25 مليون نسمة".



فرصة نسمع بعض.. الرئيس السيسي يوجه بعقد مؤتمر اقتصادي نهاية سبتمبر

وجه الرئيس السيسي الحكومة المصرية بعمل مؤتمر اقتصادي في نهاية شهر سبتمبر الجاري، قائلاً: "انتوا محتاجين تفكروا ونعمل مؤتمر اقتصادي ويشارك فيه المتخصصون ومن لهم رأي مخالف ومستثمرين ورجال الصناعة.. وتكون فرصة إن احنا بنتكلم ونسمع بعضنا".

وأضاف السيسي، خلال تفقده مراسم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، أنه يجب وضع حوافز لرجال الصناعة والمُصدرين حتى يصلوا بالأرقام إلى المستهدفات.



السيسي عن دول الخليج: وقفوا معنا وقفة كبيرة لأكثر من 18 شهرا.. محتاجين نحييهم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه كان هناك دعم لمصر من الأشقاء في الخليج للمشتقات البترولية، وأموال سائلة، معقباً: "لو مكانش الدعم ده موجود ولا الأموال ديه موجودة.. مكنتش الدولة المصرية هتكمل".

وأضاف السيسي، خلال تفقده مراسم تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس: "أنا بقول الكلام ده علشان بعترف بفضل الدول علينا.. محدش يزعل.. تزعل ليه! ما هي لو كانت سابتنا مكناش هنلاقى وقود في محطات الوقود".



وقد تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى عمليات تدشين وحدات البحرية الجديدة والموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة، إلى جانب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ويفتتح القرية الأولمبية للهيئة.