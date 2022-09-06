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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محافظ أسوان: نستعد لإطلاق 6 مشروعات خضراء مرتبطة بـ حياة كريمة

محافظ أسوان
محافظ أسوان

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إن الدولة تتبع نهجًا جادًا في المشروعات الخضراء التي أطلقتها مؤخرًا، مُشيرًا إلى أن محافظة أسوان أطلقت مبادرة المشروع الأخضر زراعة شجرة لكل طفل، بتوجيهات من الرئيس السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية، مساء اليوم الإثنين، أنه طبقا لاتفاقية المناخ للأمم المتحدة 2020، فإنه لا بد من الوصول إلى نسبة صفر كربون حول العالم بحلول 2050.

وكشف أن ما يحدث حاليا في مصر، من إطلاق مشروعات صديقة للبيئة، مرتبط بالمؤتمر الذي تستضيفه الدولة المصرية في شرم الشيخ cop27، وبالنسبة لأسوان أكد “عطية” أن هناك 6 مشروعات خضراء من المشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة المرتبطة بمبادرة حياة كريمة، ويدخل فيها الشركات والمرأة.

وتابع: “حتى الآن نزلنا على المنصة أكثر من 100 مشروع متنوع على المنصة، مؤكدا أن المشروعات التي يتم العمل عليها مشروعات هامة جدا، ونتمنى أن يكون لنا نصيب أن مشروعاتنا تكون ضمن المشروعات التي تعمل عليها الدولة”.

 


 

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