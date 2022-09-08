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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصري يقترب من ميهوب على سبيل الإعارة

النادي المصري
النادي المصري

أكد الإعلامي أمير هشام، أن النادي المصري البورسعيدي برئاسة كامل أبو علي، بات قريبا من الحصول على خدمات عماد ميهوب نجم بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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الزمالك يطلب ضم نجم المصري .. تفاصيل

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مفاجأة.. الاتحاد السكندري يحسم مصير ميسي من الانضمام للأهلي

وتابع أمير هشام خلال برنامجه الإذاعي"ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "بيراميدز وافق على إعارة لاعبه للفريق البورسعيدي لمدة موسم واحد".

وأضاف أمير هشام: "اللاعب عاد من فترة إعارة إلى إيسترن كومباني بعد هبوط الفريق، وسيوقع مع المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

الزمالك يطلب ضم نجم المصري .. تفاصيل

أكد الإعلامي أمير هشام، أن نادي الزمالك دخل في مفاوضات مع نادي المصري البورسعيدي، للحصول على توقيع  نجم الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.

وتابع أمير هشام هشام خلال برنامجه الإذاعي "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "جوسيفالدو فيريرا المدير الفني طالب بضم اللاعب كريم العراقي بعد رحيل حازم إمام عقب نهاية الموسم المنصرم".

وأضاف: "المصري من الصعب أن يفرط في النجوم الأساسية، لكن الزمالك قد يُغري الفريق البورسعيدي برحيل مروان حمدي المطلوب بشدة هناك".

الاتحاد يحسم مصير رحيل ميسي للأهلي 

وفى سياق متصل أكد أحمد محمد سلامة عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري، أن النادي لن يفكر في رحيل كل من أحمد عادل ميسي ومروان عطية، بالصيف الجاري.

وتابع سلامة خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "ديربي مع أمير هشام" على إذاعة القاهرة الكبرى 102.2 FM: "الثنائي تطور داخل النادي ووصلوا إلى المنتخب الوطني، وعليهم أن يمنحوا النادي ما قدمه إليهم".

وأضاف عضو مجلس إدارة الاتحاد: "في الوقت الحالي صعب رحيل الثنائي، وقد يتم مناقشة الأمور بعد نهاية الموسم المقبل، حال وصول عروض جيدة للثنائي".

واختتم: "لم يصل الاتحاد أي عروض من جانب ناديي الأهلي والزمالك للحصول على خدمات الثنائي، وفي حال وصول عروض سيتم رفضها".

النادي المصري المصري عماد ميهوب بيراميدز أمير هشام

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