مطالبا الإعلام بتوضيح الحقائق للمواطنين.. نائب: حديث الرئيس السيسي تميز بالمصارحة

أكد النائب فرج فتحي فرج، أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، على أهمية الرسائل التى وجهها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال تدشين الوحدات البحرية الجديدة لهيئة قناة السويس، لتعزيز الأسطول البحرى لهيئة قناة السويس، موضحًا أن القطع البحرية الجديدة تعزز الفرص التنافسية لقناة السويس ومواكبة التطور التكنولوجي في مجال صناعة الوحدات المعاونة.

وقال "فرج" فى بيان صحفى له إن حديث الرئيس السيسي اليوم كان موجها إلى الشعب المصري، وكالعادة تميز بقدر كبير من المصارحة والشفافية، بعيدا عن التهويل أو التهوين، مطالبا المصريين بالاستجابة إلى دعوات الرئيس بالوقوف خلف وطنهم لكي يتمكن من عبور الأزمة الاقتصادية التى فرضتها الظروف العالمية، لكي تتمكن من مواصلة مسيرة التنمية والوقوف أمام التحديات وعدم السماح لقوى الشر بإحباطهم أو التشكيك فيما تحققه الدولة من إنجازات.

وأضاف أمين سر لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، أنه من الضروري تفعيل دور وسائل الإعلام بكل أنواعها من أجل مواجهة حملات التشكيك التى تقودها قوى الشر، وتوضيح حجم الانجازات الذي تحقق في مصر على مدار السنوات الماضية ، التى تأتي ضمن معركة الوعي التى تقودها الدولة من أجل التصدي لمحاولات التشكيك وضرب حالة الاستقرار التى تعيشها الدولة المصرية، وانهاكها في معارك جانبية لوقف مسيرة التنمية التى بدأتها الدولة.

وشدد "فرج"، على أن الدولة المصرية ، دولة مؤسسات لا تعمل بشكل عشوائي، وإنما وفقا لخطط تم وضعها من جانب متخصصين وأصحاب خبرات ، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء 3 موانئ لليخوت من إيرادات قناة السويس دون المساس بمخصصات الموازنة العامة وهو أبلغ رد على المشككين في مشروع قناة السويس الجديدة التى ساهمت في زيادة دخل القناة، التى حققت إيرادات رغم الركود الذي يشهده العالم.