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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الإسكندرية السينمائي يكرم الممثلة المصرية الأمريكية نورا أرماني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم الفنانة المصرية الأمريكية نورا أرماني في الدورة ال٣٨  التي تقام في الفترة من 5 إلى 10 أكتوبر المقبل، والتي تحمل اسم النجم الكبير محمود حميدة .

نورا أرماني ممثلة ومخرجة ومعلقة صوتية وصانعة أفلام عالمية مصرية المولد، وتستقر وتعمل في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، كما درست المسرح وعلوم الأفلام وحصلت على العديد من الشهادات في مجال دراسة الفن مثل ماجستير المسرح والسينما من كلية هانتر 2008 وكذلك شهادة في علم الاجتماع من الجامعة الامريكية.

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وقدمت العديد من الأفلام والمسرحيات في أوروبا وأمريكا مثل "أنا جيتمو" و"الكسالى " و"القائمة السوداء" وفي المسرح أخرجت مسرحيات عديدة مثل "إمرأة مهاجرة" كما مثلت العديد من المسرحيات مثل "مرسيدس" و"الإرهاب" و"ستة شخصيات يبحثون عن مؤلف" .

وحصدت أرماني جائزة أحسن صانعة أفلام عن فيلمها القصير "إمرأة مهاجرة" من مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وأنتجت العديد من الأفلام التي عرضت في كان وروتردام ولوس أنجلوس وغيرها من العروض العالمية،  وهي المدير الفني  المؤسس لمهرجان الفيلم الاجتماعي في نيويورك منذ يناير 2013.

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