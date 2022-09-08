انطلاق معسكر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة بورسعيد

شارك النائب محمد طارق في إنطلاق المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، صباح اليوم، بمحافظة بورسعيد، والذي يستمر لمدة 3 أيام.

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ويشهد معسكر الهيئة البرلمانية، حضور ممثلين من كافة تشكيلات التنسيقية لمناقشة كافة القضايا التشريعية في غرفتي البرلمان.

ويستهدف المعسكر، وضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث لغرفتي البرلمان، والذي ينطلق الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

قام بإدارة الجلسة كل من الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائب عمرو يونس، امين سر التكتل البرلماني للتنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ.

وعرض الدكتور حازم عمر، أهم مخرجات منتديات التنسيقية خلال الفترات الماضية، وكيفية تعظيم الاستفادة من مخرجتها في صورة تشريعات ومبادرات.