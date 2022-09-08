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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انطلاق معسكر نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمحافظة بورسعيد

إنطلاق المعسكرالثاني
إنطلاق المعسكرالثاني للهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب

شارك النائب محمد طارق  في إنطلاق المعسكر الثاني للهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، صباح اليوم، بمحافظة بورسعيد، والذي يستمر لمدة 3 أيام. 

ويشهد معسكر الهيئة البرلمانية، حضور ممثلين من كافة تشكيلات التنسيقية لمناقشة كافة القضايا التشريعية في غرفتي البرلمان.

ويستهدف المعسكر، وضع الأجندة التشريعية لدور الانعقاد الثالث لغرفتي البرلمان، والذي ينطلق الأسبوع الأول من شهر أكتوبر.

قام  بإدارة الجلسة كل من الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائب عمرو يونس، امين سر التكتل البرلماني للتنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ.

وعرض الدكتور حازم عمر، أهم مخرجات منتديات التنسيقية خلال الفترات الماضية، وكيفية تعظيم الاستفادة من مخرجتها في صورة تشريعات ومبادرات.

محافظة بورسعيد البرلمان دور الإنعقاد الثالث نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر

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