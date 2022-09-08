انعقاد الجلسة الثانية للهيئة البرلمانية للتنسيقية لمناقشة الأجندة التشريعية بغرفتي البرلمان..صور

انعقدت الجلسة الثانية لمعسكر الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم ، في محافظة بورسعيد.
وأدار الجلسة، النائب عمرو يونس، امين سر التكتل البرلماني للتنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ.
وعرض النائب محمد اسماعيل، امين السر المساعد لتكتل التنسيقية بمجلس النواب، مقترحات الأجندة التشريعية للنواب بالمجلس.
كما استعرض النائب أكمل نجاتي، المنسق السياسي لتكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، مقترحات الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية بالمجلس.
واستعرض النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، البروتوكولات والمراسم الواجب الالتزام بها أثناء المشاركة في المناسبات الرسمية.