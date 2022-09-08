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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

انعقاد الجلسة الثانية للهيئة البرلمانية للتنسيقية لمناقشة الأجندة التشريعية بغرفتي البرلمان..صور

انعقاد الجلسة الثانية
انعقاد الجلسة الثانية للهيئة البرلمانية للتنسيقية

انعقدت الجلسة الثانية لمعسكر الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مساء اليوم ، في محافظة بورسعيد.

وأدار الجلسة، النائب عمرو يونس، امين سر التكتل البرلماني للتنسيقية بمجلسي النواب والشيوخ.

وعرض النائب محمد اسماعيل، امين السر المساعد لتكتل التنسيقية بمجلس النواب، مقترحات الأجندة التشريعية للنواب بالمجلس.

كما استعرض النائب أكمل نجاتي، المنسق السياسي  لتكتل نواب التنسيقية بمجلس الشيوخ، مقترحات الأجندة التشريعية لنواب التنسيقية بالمجلس.

واستعرض النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، البروتوكولات والمراسم الواجب الالتزام بها أثناء المشاركة في المناسبات الرسمية.

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الهيئة البرلمانية لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين النائب عمرو يونس النائب محمد اسماعيل الأجندة التشريعية محافظة بورسعيد

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