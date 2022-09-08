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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تويتر يغرد حزنًا على وفاة الملكة اليزابيث الثانية

الملكة اليزابيث
الملكة اليزابيث

تصدر هاشتاج الملكة اليزابيث موقع التريندات القصيرة "تويتر" بعد إعلان قصر باكنجهام في بريطانيا وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا عن عمر يناهز الـ96 عامًا.


وكانت التعليقات كالتالي:


 


 


وكانت الأسرة الملكية في بريطانا أعلنت وفاة الملكة اليزابيث الثانية عن عمر يناهز 96 عاما .

وفاة الملكة إليزابيث الثانية 

وأعلن قصر باكنجهام، اليوم الخميس، وفاة ملكة بريطانيا، الملكة اليزابيث، عن عمر يناهز 96 عاما.

 

وقال حساب العائلة الملكية على موقع "تويتر": "ماتت الملكة بسلام في قلعة بالمورال ظهر اليوم.. الملك والملكة سيظلان في بالمورال هذه الليلة ثم سيعودان إلى لندن غدا".

وحكمت الملكة بريطانيا لنحو 70 عاما وهي أطول الملوك حكما في تاريخ البلاد.

 

وعاصرت الملكة اليزابيث خلال حكمها 16 رئيسا للحكومة البريطانية أولهم رئيس الوزراء السابق وينستون تشرشل، وهي سادس امرأة تجلس على عرش التاج البريطاني.

 

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