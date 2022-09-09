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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع صيانة أعمدة الإنارة بقرية أبو لهو البحرية

محافظ مطروح خلال
محافظ مطروح خلال الاجتماع

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الكهرباء بقرية أبو لهو البحرية والتى تم التوجيه بها خلال زيارة المحافظ للقرية الجمعة قبل الماضية، وذلك بحضور المهندس طارق زكى رئيس قطاع كهرباء مطروح و محمد مصطفى نائب رئيس مركز ومدينة مرسي مطروح وكريم عرفان رئيس القرية ومهندسي الصيانة بالمجلس وشركة الكهرباء  والادارات المعنية،وذلك  بعد مراجعة احتياج القرية وتجمعاتها.

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  وشدد محافظ مطروح على سرعة الانتهاء من الأعمال  خلال اسبوع فقط ،حيث تم توفير اسلاك للكهرباء اللازمة للأعمدة بطول نحو ٦٠٠ متر والكشافات اللازمة واذرعها بالاعمدة ،وكذلك  التوجيه بمراجعة أحمال محول الكهرباء ومدى استيعاب زيادة الاحمال او استبداله بأخر أعلي في السعة .

كذلك مراجعة صيانة ٦٥ عمودا كهربيا غير مستغلا بعد تحويل مسار التيار الكهربي وإعادة صيانتها ودهانها لتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة الى دعم القرية بأكثر من ٤٠ عازل بالأعمدة.

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