البنك الأهلي : لا توجد نية للتفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق

أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي البنك الأهلي، عدم وجود نية في التفريط في أي لاعب من القوام الأساسي للفريق خلال الفترة المقبلة.



وقال شحاتة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور: " البنك الأهلي متمسك بكل لاعبيه الأساسيين، ولا نلتفت للمغريات المالية، لأننا نريد الحفاظ على قوام الفريق الأساسي من أجل المنافسة خلال السنوات المقبلة".



وتابع: "وصلت عروض لعدد كبير من اللاعبين مثل أحمد ياسين وناصر منسي وكريم بامبو، ولكن لا نية للتفريط في أي لاعب بالفريق خلال الفترة المقبلة".

وواصل: "إدارة البنك الأهلي لا تلفت للأموال وهدفها الحفاظ على اللاعبين خلال الفترة المقبلة".



وأتم: "سنتعاقد مع 5 أو 6 صفقات جديدة خلال الموسم الحالي، وأشكر معروف يوسف لكل ما قدمه مع الفريق، لأن عقده قد انتهى مع الفريق، وسيرحل عن صفوف النادي".