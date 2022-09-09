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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دنيا سمير غانم تدعو لوالديها : رب ارحمهما كما ربياني صغيرا

صدى البلد

شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، الدعاء لوالديها في ليلة الجمعة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة رب ارحمهما كما ربياني صغيرا".

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دنيا سمير غانم تعلن موعد طرح أغنيتها الجديدة "نحنوح"

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بـ سالوبيت شورت.. دنيا سمير غانم تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة | شاهد

أعلنت الفنانة دنيا سمير غانم  طرح أغنيتها الجديدة بعنوان "نحنوح" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت دنيا سمير غانم : ‎انتظروا أغنيتي الجديدة #نحنوح ،على تيك توك الساعة ٨ مساءً ان شاء الله".

يذكر أن حلت الفنانة دنيا سمير غانم ضيفة على محطة راديو إنرجي 92.1، في حلقة خاصة مع زهرة رامي ومنة عامر بعد اختيارها نجمة شهر أغسطس، وإذاعة أغنياتها وأشهر أعمالها على مدار الأيام الماضية.

وأشادت دنيا سمير غانم بالفنانة رحمة أحمد التي لعبت شخصية مربوحة في الموسم السادس من الكبير أوي، وقالت إنها جميلة جدا وقدمة الشخصية بطريقتها ولكنها ليست النسخة الثانية من هدية.

سمير غانم دنيا سمير غانم الفنانة دنيا سمير غانم

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