عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأول بدون الملكة إليزابيث.. 9 أحداث فريدة في كأس العالم قطر 2022

كأس العالم
كأس العالم

أعلن قصر باكنجهام مساء أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة البريطانية عن عمر يناهز 96 عاما بعد تدهور الحالة الصحية.

 

رأست إليزابيث الثانية كنيسة إنجلترا الانجليكانية والمملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزلندا وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسا علي العرش بعد تخطيها الستة عقود متفوقه علي جدتها الملكة فيكتوريا.

الملكة إليزابيث ولدت في عام 21 ابريل لعام 1926 في لندن وهي ابنة الملك جورج السادس.

يصادف أن العالم على مشارف انطلاق النسخة الثانية والعشرون من كأس العالم المنتظر إقامته في قطر والمقرر انطلاقة خلال الفترة من20 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر للمرة الاولي تقام البطولة خلال فصل الشتاء نظرا للحرارة الشديدة في الدوحة خلال فصل الصيف.

الشباب والرياضة: مباحثات مع السعودية لتقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

تايمز: مصر تستعد للتقدم بطلب لاستضافة كأس العالم 2030 رفقة السعودية واليونان

كأس العالم بدون الملكة إليزابيث 

تعتبر بطولة كأس العالم 2022 أول بطولة من نوعها تقام بدون الملكة إليزابيث ، حيث ولدت الملكة في عام 1926 بينما أقيم أول مونديال في التاريخ عام 1930 والتي أقيمت في الأوروجواي بمشاركة 13 دولة .

مباراة افتتاحية بدون المستضيف 

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 بدون أن تكون الدولة المستضيفة أحد المنافسين بسبب تعارض المواقيت لتكون المباراة الافتتاحية بين السنغال وهولاندا. 

أول بلد عربي 

المصادفة الثانية أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها بلد عربي بطولة كأس العالم بعد فوز قطر بالتنظيم علي حساب ملف كلا من الولايات المتحدة الامريكية وخروج كوريا الجنوبية في الأمتار الخير وانسحاب اليابان وأستراليا.

زيادة عدد اللاعبين

للمرة الأولي يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات خوفا من التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، قبل وأثناء البطولة.

وحسب اعلان الاتحاد الدولي فإنه تم زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات من 35 لاعبا إلى 55 لاعبا علي ان تكون القوائم النهائية بزيادة عدد اللاعبين من 23 لاعبا على الأقل إلى 26 لاعبا بحد أقصى، لكل منتخب.

وكما ستضم دكة البدلاء في مباريات نهائيات بطولة كأس العالم، 15 لاعبا لكل فريق.

مشاركة مهدده لبطل النسخة الماضية 

كما لم يشارك المنتخب الفرنسي في البطولة باعتباره صاحب لقب المونديال الأخير وهذا بعد قرار الاتحاد الدولي بإلغاء هذا المقعد ويخوض المنتخب الفائز باللقب التصفيات بشكل طبيعي

موعد جديد لـ كأس العالم 

بجانب اقامته في فصل الشتاء خلال الفترة من  20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 وايقاف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز “ البريميرليج ” وهو حدث لم يحدث من قبل . 

6 منتخبات أسيوية 

كما يشارك للمرة الاولي في كأس العالم قطر 2022 ، 6 منتخبات من قارة اسيا  وهم قطر و ايران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية وستراليا

مشاركة حكام نساء 

في سابقة فريدة من نوعها أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ، أسماء حكام المباريات المختارين لبطولة كأس العالم 2022، وضمت لأول مرة في التاريخ حكاما نساء لإدارة مونديال الرجال .

وتم اختيار 36 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة ، ومن بين الحكام 6 سيدات منهن 3 حكام للساحة: الفرنسية ستيفاني فرابارت واليابانية يوشيمي ياماشيتا والرواندية سليمة موكانسانغا.

 

الحكم الآلي 

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مشاركة الحكم الآلي في احتساب التسلل. 

يستخدم "روبوت رجل الخط" 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب بدقة عالية، واستخدامه ليس وليد اللحظة، بل أُجريت عليه عدة تجارب بدأت في كأس العالم للأندية عام 2019 التي فاز بها ليفربول، وكأس العرب التي أقيمت في 4 من ملاعب كأس العالم الثمانية في قطر نهاية العام الماضي.

كأس العالم قطر كأس العالم قطر 2022 قطر 2022 زياد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

اتصالحنا فى الجونة .. دينا الشربيني تعلن مفاجأة | فيديو

عاجل.. أولى صفقات الأهلي الأفريقية.. تعرف عليها

اتحرش بيا وجري واتصالحنا فى الجونة.. تصريحات جريئة من دينا الشربيني| فيديو

بعد ولادتها بساعات.. أول صورة لابنة مؤمن زكريا تثير الجدل على السوشيال

بنفس التيشيرت.. زوج بوسي يصالحها بقبلة ويعيد زوجته الأولى| الرجالة لما بتحب

مقابل 30 مليون جنيه وإعارة اثنين.. تفاصيل اتفاق الزمالك لضم ثنائي بيراميدز

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-9-2022

ترشيحاتنا

الأول بدون الملكة إليزابيث.. 9 أحداث فريدة في كأس العالم قطر 2022

السجن المشدد.. عقوبات رادعة تواجه المعالج النفسي| تفاصيل

أعرف أحدث أسعار السيارة بيجو 3008 موديل 2022 .. صور

دعاء يوم الجمعة المباركة .. للمهموم وصاحب الكرب ردده الآن

صعود جماعي فى أسعار العملات العربية اليوم الجمعة 9-9-2022

عودة دينا الشربيني لـ عمرو دياب.. الحقيقة الكاملة بعد المغازلة الهوائية| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كعب الأبيض أعلى.. سر توقع فوز الزمالك بفارق هدف على الهلال بكأس لوسيل

مصنوعة من 300 ماسة.. قلادة ارتدتها إليزابيث الثانية طوال فترة حكمها

في عيد ميلاد ماما المجال.. سر ابتعاد الفنانة إنعام سالوسة عن وسائل الإعلام

حمدي لـ قاضي الأسرة: زوجتي الضخمة تحصل على حقها الشرعي بالعافية أو تضربني

فيديو

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

رقص وغناء .. علاقة غامضة بين عمر كمال وسونا غسان |فيديو

أم لأربعة أبناء .. المعلومات الأولى عن ضرة المطربة بوسي

ظهور مفاجئ لـ محمد شبانة.. صديق نيرة أشرف يثير الجدل بصورة جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

إيهاب سامي

بأموال المصريين نحمي مصر من الأزمة الاقتصادية

محمد الغريب

حقوق المرأة.. بين "هوس مايا" والتفاسير النسوية المعاصرة

اﻟﻤﺰﻳﺪ