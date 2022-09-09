الأول بدون الملكة إليزابيث.. 9 أحداث فريدة في كأس العالم قطر 2022

أعلن قصر باكنجهام مساء أمس الخميس وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة البريطانية عن عمر يناهز 96 عاما بعد تدهور الحالة الصحية.

رأست إليزابيث الثانية كنيسة إنجلترا الانجليكانية والمملكة المتحدة وكندا واستراليا ونيوزلندا وهي أطول ملوك بريطانيا جلوسا علي العرش بعد تخطيها الستة عقود متفوقه علي جدتها الملكة فيكتوريا.

الملكة إليزابيث ولدت في عام 21 ابريل لعام 1926 في لندن وهي ابنة الملك جورج السادس.

يصادف أن العالم على مشارف انطلاق النسخة الثانية والعشرون من كأس العالم المنتظر إقامته في قطر والمقرر انطلاقة خلال الفترة من20 نوفمبر وحتي 18 ديسمبر للمرة الاولي تقام البطولة خلال فصل الشتاء نظرا للحرارة الشديدة في الدوحة خلال فصل الصيف.

كأس العالم بدون الملكة إليزابيث

تعتبر بطولة كأس العالم 2022 أول بطولة من نوعها تقام بدون الملكة إليزابيث ، حيث ولدت الملكة في عام 1926 بينما أقيم أول مونديال في التاريخ عام 1930 والتي أقيمت في الأوروجواي بمشاركة 13 دولة .

مباراة افتتاحية بدون المستضيف

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا انطلاق بطولة كأس العالم قطر 2022 بدون أن تكون الدولة المستضيفة أحد المنافسين بسبب تعارض المواقيت لتكون المباراة الافتتاحية بين السنغال وهولاندا.

أول بلد عربي

المصادفة الثانية أنها المرة الأولى التي تستضيف فيها بلد عربي بطولة كأس العالم بعد فوز قطر بالتنظيم علي حساب ملف كلا من الولايات المتحدة الامريكية وخروج كوريا الجنوبية في الأمتار الخير وانسحاب اليابان وأستراليا.

زيادة عدد اللاعبين

للمرة الأولي يقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، زيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات خوفا من التأثيرات المحتملة لفيروس كورونا، قبل وأثناء البطولة.

وحسب اعلان الاتحاد الدولي فإنه تم زيادة عدد اللاعبين في القوائم الأولية للمنتخبات من 35 لاعبا إلى 55 لاعبا علي ان تكون القوائم النهائية بزيادة عدد اللاعبين من 23 لاعبا على الأقل إلى 26 لاعبا بحد أقصى، لكل منتخب.

وكما ستضم دكة البدلاء في مباريات نهائيات بطولة كأس العالم، 15 لاعبا لكل فريق.

مشاركة مهدده لبطل النسخة الماضية

كما لم يشارك المنتخب الفرنسي في البطولة باعتباره صاحب لقب المونديال الأخير وهذا بعد قرار الاتحاد الدولي بإلغاء هذا المقعد ويخوض المنتخب الفائز باللقب التصفيات بشكل طبيعي

موعد جديد لـ كأس العالم

بجانب اقامته في فصل الشتاء خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022 وايقاف بطولة الدوري الانجليزي الممتاز “ البريميرليج ” وهو حدث لم يحدث من قبل .

6 منتخبات أسيوية

كما يشارك للمرة الاولي في كأس العالم قطر 2022 ، 6 منتخبات من قارة اسيا وهم قطر و ايران وكوريا الجنوبية واليابان والسعودية وستراليا

مشاركة حكام نساء

في سابقة فريدة من نوعها أعلنت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ، أسماء حكام المباريات المختارين لبطولة كأس العالم 2022، وضمت لأول مرة في التاريخ حكاما نساء لإدارة مونديال الرجال .

وتم اختيار 36 حكما للساحة و69 حكما مساعدا و24 حكم فيديو بالتعاون مع الاتحادات القارية الستة ، ومن بين الحكام 6 سيدات منهن 3 حكام للساحة: الفرنسية ستيفاني فرابارت واليابانية يوشيمي ياماشيتا والرواندية سليمة موكانسانغا.

الحكم الآلي

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا مشاركة الحكم الآلي في احتساب التسلل.

يستخدم "روبوت رجل الخط" 10 كاميرات لتتبع 29 نقطة جسدية لكل لاعب بدقة عالية، واستخدامه ليس وليد اللحظة، بل أُجريت عليه عدة تجارب بدأت في كأس العالم للأندية عام 2019 التي فاز بها ليفربول، وكأس العرب التي أقيمت في 4 من ملاعب كأس العالم الثمانية في قطر نهاية العام الماضي.