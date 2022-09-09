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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الشباب والرياضة: مباحثات مشتركة مع السعودية لتقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم 2030

صدى البلد

قال محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب  والرياضة، إن هناك مباحثات مشتركة بين الجانبين المصري والسعودي،  لدراسة  تقديم ملف مشترك لتنظيم كأس العالم"، مؤكدا على قدرة مصر على تنظيم هذا  الحدث الرياضي الهام  خاصة وأنها سبق واستضافت العديد من البطولات في مختلف الألعاب الرياضية.

وأشار في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام سي الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان إلى امتلاك مصر لبنية تحتية رياضية قوية بالوقت الحالي في مدن مختلفة على مستوى الجمهورية ومنها القرية الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة حيث تصنف هذه المنشآت الجديدة بأنها الأضخم والأكبر في إفريقيا والمنطقة العربية.

وشدد على أن المناقشات مازالت مستمرة  بين الجانب المصري والسعودي لوضع  تصور نهائي بشأن تنظيم مونديال 2030.

الشباب والرياضة العاصمة الادارية الاعلامي رامي رضوان وزارة الشباب والرياضة رامي رضوان

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