عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نصيحة هامة.. ماذا قال وزير التعليم في اليوم العالمي لمحو الأمية؟

رضا حجازي
رضا حجازي

أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منظمة الأمم المتحدة تحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية، بهدف إبراز أهمية محو الأمية والقرائية للأفراد والمجتمعات باعتبارها مسألة من مسائل حقوق الإنسان وكذلك الاهتمام  بخطة النهوض بالقرائية للمضي قدما نحو مجتمعات مستدامة.

 

وقال وزير التربية والتعليم: إن فكرة اليوم العالمي لمحو الأمية لهذا العام  2022 "التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة"، تهدف إلى توضيح  الأهمية القصوى لزيادة  مساحات تعلم القراءة والكتابة وذلك لبناء المرونة وضمان التعلم الجيد والعادل والشامل للجميع".

  

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: نصيحتي لتحقيق هذه الفكرة هي اتباع المدخل التنموي والتمكيني في محو الأمية.

 

وأوضح وزير التربية والتعليم أن اتباع المدخل التنموي والتمكيني في محو الأمية  يتلخص في أن يشارك الميسر مع الدارس في إعداد المادة التعليمية، لأن الأمي ليس جاهلا ولكن لديه  خبرة يجب أن نبني عليها وذلك استنادا لمقولة  العالم باولو فريري: "الكبير لديه المدلول وينقصه الرمز فيجب أن ننسج علي مالديه من مدلول حتي نعلمه الرمز" أي أن كل دارس يتعلم وفق خبراته وسرعته في التعلم وبذلك نستطيع أن نتغلب علي مشكلة احجام الدارسين عن القراءة والكتابة والارتداد إلي الأمية.

 

وعلى جانب آخر .. شهدت الهيئة العامة لتعليم الكبار أمس الخميس الموافق ٨ سبتمبر ٢٠٢٢م احتفالية اليوم العالمي لمحو الأمية برعاية وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، وبرئاسة الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار ، ويركز اليوم العالمي لمحو الأمية لهذا العام على موضوع "التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة".
 

بدأت الاحتفالية بقراءة آيات من الذكر الحكيم تلاها فضيلة القارئ الشيخ عنتر محمد حويلة ثم السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.


تحدث الدكتور محمد ناصف في كلمته عن أهمية الاحتفال باليوم العالمي لمحو الأمية ؛ وذلك للوقوف على الإنجازات التي طرأت على معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة، والتحولات في مساحة تعلم القراءة والكتابة.


وأشار ناصف إلى أن مفهوم التحولات في مساحات تعلم القراءة والكتابة تعني التحول نحو التركيز على المهارات الحياتية، وتحقيق التنمية الشخصية ، وزيادة الوعي الاجتماعي بقضايا المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة.


وأشار ناصف إلى أهمية مساعدة الدارسين الكبار في تحديد مشكلاتهم والبحث عن حلول واقعية لها.


وأكد ناصف على ضرورة التعامل مع البيئات الافتراضية، ومواجهة التحديات التي تعيق عملية التحول والتى تتمثل في: التغيرات المناخية ، واتساع الفجوة الرقمية، والصراعات العنيفة، والتكنولوجيا الأوتوماتيكية.

اليوم العالمي لمحو الأمية التربية والتعليم وزير التربية والتعليم الأمية Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتضربني علشان تاخد حقها الشرعي.. حمدي يستغيث بمحكمة الأسرة: إخلعوني مراتي ما بتشبعش

متشطبة والتسليم فوري.. الفرصة الأخيرة لشقق سكنية في 6 أكتوبر وأسعارها 40 ألفا

سفاح.. الأهلي يتعاقد مع مهاجم يلعب في الدوري البرتغالي

تطور جديد في أزمة مصطفى فتحي .. تفاصيل

وضع يده على صدرها وفخذها.. مدير مدرسة يهتك عرض معلمة

محادثات وعلاقات محرمة| مدرسة مع طالب بالفصل ومكالمات تكشف المستور

بتلبس هوت شورت في البلكونة.. القبض على مسن يشير بايحاءات خارجة لجارته

5 قنوات تنقل مباراة كأس سوبر لوسيل بين الزمالك والهلال السعودي

ترشيحاتنا

أسعار لافتة وماركة أسطورية .. ثلاث نجمات يتنافسن بإطلالات خرافية

وزير الصحة : وضع آلية لتحديث استراتيجية الاعتماد والجودة بالمنشآت الطبية

اكتساح أبيض.. الزمالك يتفوق في تاريخ المواجهات مع الهلال السعودي

بعد عودتهما .. مفاجأة صادمة من زوج المطربة بوسي لـ ضرتها

أخبار الفن | القصة الكاملة لأزمة بوسي .. ميمي جمال: زوجي خاني

تصرف صادم .. أول رد فعل من ضرة بوسي بعد عودتها لزوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ظهور صادم .. شاهد صور ضرة بوسي قبل خلع الحجاب

كاش مايوه مفاجأة .. ميريام فارس بإطلالة جريئة | شاهد

بالمايوه.. زوجة حمدي الميرغني تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

جوز الخبرة بالتجربة الدنماركية.. الفنان خالد شبل يدعو لتعدد الزوجات بمنشور مثير

فيديو

أسرع طلاق في الوسط الفني.. قصص وحكايات غريبة| فيديو جراف

هل عادت أيتن عامر إلى زوجها.. الدبلة تكشف الحقيقة| فيديو جراف

بعد وفاة إليزابيث الثانية.. من يجلس على كرسى العرش البريطاني| فيديو جراف

شراء طائرة رئاسية ونفاد السلع الأساسية.. شائعات طالت مصر والواقع يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

أهل الشر وحروب الجيل الرابع والخامس

نهال علام

العنف المجتمعي

خالد الشناوي

التَّستُّر خلف لافتات الحريات

د . مجدى بدران

البوتاسيوم هام للصحة والمناعة

د.هادي التونسي

من وحي السفاري في ناميبيا

عبد المعطى أحمد

الكاسب والخاسر فى الحرب

كواعب البراهمي

لا يريدون مصلحتك.. افهمي

احمد شريف

دون رصاصة واحدة.. الحروب السيبرانية وتدمير الدول في ساعات

اﻟﻤﺰﻳﺪ