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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حتى لا تحدث انهيارات| الرئيس السيسي : تكسيات الخرسانة بمدينة المقطم بالغة الأهمية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من  الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

ووجه الرئيس السيسي حديثه لأحد العاملين بمواقع العمل، قائلا: "مدينة المقطم كان يخدمها شارع 9 فقط، وكان من الصعب أن نشيل أي شيء في هذا الشارع، لكنني قولت على الأقل نحسن من خواص الشارع"، ليرد أحد العاملين قائلا: "تم عمل تخطيط بالكامل وسيتم عرضها على سيادتك".

وعلق الرئيس السيسي، قائلا: "عند الانتهاء من محور ياسر رزق والكورنيش ستكون الحركة للمقطم يسيرة"، متابعا: "أنا سعيد أنكم بتعملوا تكسيات الخرسانة حتى لا تحدث انهيارات وهذا الكلام مهم جدا رغم أن التكاليف كبيرة".

وأكد الرئيس السيسي: "أنا عايز أقول حاجه للناس إللي بتسمعنا هنا، أي حاجه إحنا بنعملها هنا بنعملها طبقا لأصول على أعلى مستوى"، لافتا: "انهارده علشان أعمل حوائط ساندة بأرقام كبيرة، يمكن الناس تيجي تقول التكلفة كثيرة، لكن في مقابل حجم الحركة وتخفيف آثار التلوث"، مشددا: "كان من غير الممكن التحرك في هذه الكتلة دون الجهد المبذول بدون مئات الطرق والكباري.

 

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي حرص  خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية  في إطار إنشاء و تطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.

عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التى تهدف الى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة، الرئيس السيسي شملت قيام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بدايةً من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسي مروراً بمنطقه حي الأسمرات و كورنيش المقطم الجديد وصولاً لطريق صلاح سالم و محور الاوتوستراد بطول ٩ كم و٥ حارة مرورية لكل اتجاه.

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