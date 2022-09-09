هنشيل حجم ضخم من المنشآت.. ماذا قال السيسي عن تطوير طرق القاهرة؟.. فيديو

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

استمع الرئيس السيسي لشرح من أحد العاملين بمواقع العمل حور محور ياسر رزق، الذي يربط بين جنوب القاهرة بدايةً من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسي مروراً بمنطقة حي الأسمرات و كورنيش المقطم الجديد وصولاً لطريق صلاح سالم و محور الاوتوستراد بطول ٩ كم و٥ حارة مرورية لكل اتجاه.

وعلق الرئيس السيسي قائلا: "إحنا حررنا وسهلنا الحركة في شرق القاهرة ثم بدأنا نقرب شويه بشويه حتى وصلنا إلى رمسيس وباب الخلق وعابدين وقصر القبة وهي المناطق المليئة بالزحمة".

وأضاف: "عملنا كده لأننا قولنا أننا هنحاول نيسر الحركة في شرق وغرب وجنوب القاهرة"، مشددا: "بنعمل كده لتخفيف من حجم الحركة داخل الكتلة السكنية الضخمة، خاصة وأنه مكنش فيه حل، ولو كنا حبينا نعمل تحرير لحركتها بالشكل اللي بنعمله هنا هنشيل حجم ضخم من المنشآت، لذلك قولنا نحرر لهم الحركة اللي رايحه ليهم، بحيث اللي يخرج يخرج بسرعة وبذلك يخفف الضغط قدر الإمكان".







وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي حرص خلال جولته اليوم على تفنيد ما يتم تداوله مؤخراً بشأن التعامل مع المقابر والمناطق التاريخية في إطار إنشاء و تطوير طرق جنوب القاهرة وربطها بالمحاور الجديدة.

عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي أكد أهمية عدم الانسياق وراء التشكيك المتعمد والآراء المغرضة من بعض الأطراف التي تسعى إلى تسفيه الجهود الضخمة المبذولة من الدولة التى تهدف الى تحقيق التوازن بين تخفيف آثار التلوث من المركبات وتيسير الحركة المرورية بشكل سلس من خلال تحسين خواص الشوارع واستغلال كافة المسطحات المتاحة لذلك، وبين حماية المقدرات التاريخية الموجودة بتلك المناطق والحفاظ عليها من خلال العديد من الحلول المبتكرة كإقامة الكباري دون إزالتها أو المساس بها.



وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن جولة، الرئيس السيسي شملت قيام سيادته بتفقد أعمال تنفيذ محور ياسر رزق، والذي يربط بين جنوب القاهرة بدايةً من محور حسب الله الكفراوي ومحور سميرة موسي مروراً بمنطقه حي الأسمرات و كورنيش المقطم الجديد وصولاً لطريق صلاح سالم و محور الاوتوستراد بطول ٩ كم و٥ حارة مرورية لكل اتجاه.

كما قام الرئيس السيسي بتفقد سير العمل في محور محمد عزت عادل والذي يربط بين جنوب القاهرة والقادم من حلوان بدايةً من طريق الأوتوستراد إلى طريق العين السخنة والعاصمة الإدارية الجديدة أو إلى مناطق شرق القاهرة عن طريق محور الشهيد بطول ١٢ كم و٥ حارة مرورية لكل اتجاه و تصل إلى ٨ حارة مرورية لكل اتجاه في بعض المناطق.