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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد العفو عن 33 محبوسا| تحالف الأحزاب يسأل الحركة المدنية: أين بياناتكم؟

عفو رئاسي عن المحبوسين
عفو رئاسي عن المحبوسين احتياطيا

وجه تحالف الاحزاب المصرية الذى يضم 42 حزبا سياسيا رسالة إلى الحركة المدنية بعد صدور قرار العفو عن 33 محبوسا ليصل عدد من تم العفو عنهم بقرارات عفو رئاسية الى 758 محبوسا خلال شهرين قائلا للحركة المدنية إين بياناتكم؟.


ذكر المتحدث الإعلامى للتحالف، الكاتب الصحفى محمود نفادى أن الحركة المدنية أصدرت منذ يومين، بيانا مغلوطا بشان قضية العفو عن المسجونين وبعد صدور قرار عفو عن 33 محبوسا صمتت صمت القبور ولم تصدر أى بيان ومن حق كل مواطن مصرى أن يسأل الحركة المدنية أين بياناتكم .


وقال الكاتب الصحفى محمود نفادى المتحدث الإعلامى للتحالف، إن هذا الموقف كشف الحركة المدنية أمام الرأى العام خاصة أن هناك لجنة للعفو تدرس الحالات وترفع الأسماء الى رئيس الجمهورية وأن ما صدر من قرارت عفو رئاسى حتى الآن يستوجب توجية الشكر والتقدير لرئيس الجمهورية.

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